Leo Messi anhelava amb tota la seva ànima ser campió de l'Argentina i tenir la mítica foto en què aixeca el trofeu amb tots els seus companys de selecció. Tot i això, aquest esperat moment no va ser del tot com esperava, ja que l'emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al-Thani, se les va enginyar per obligar el capità a alçar l'or amb una mena de capa negra transparent amb tocs daurats.

Aquesta peça es coneix com a ' bisht ', una capa tradicional que utilitza l'home des de fa milers d'anys, i que sol utilitzar-se en casaments, dates religioses i dates importants. En general, ho usen els funcionaris seculars, el clergat, els caps tribals, els reis i imants... per la qual cosa és una peça de vestir associada a la reialesa i les ocasions cerimonials.

El bisht està confeccionat a partir de pèl de camell i llana de cabra. Es crea una tela fina que resulta molt agradable per emportar amb les altes temperatures.

El '10' argentí va quedar sorprès, com pràcticament tothom, però no es va negar a portar-la i se'l va agafar amb un punt d'humor.