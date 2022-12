El 'Dibu' Martínez celebrant el premi de millor porter del torneig / @EP

L' eufòria pot ser una mala companya en certs moments, i els argentins van actuar de manera completament eufòrica en la seva celebració després d'alçar-se contra la victòria contra França a la final del Mundial.

En una mena de conga protagonitzada pels jugadors albicelestes, el 'Dibu' Martinez va demanar "un minut de silenci per a Mbappé ", en un to de mofa que no haurà assegut gens bé a la selecció gala.

El xou del Dibu també va tenir lloc en el moment de la cerimònia oficial, quan li van lliurar el premi com a millor porter del torneig. En aquell moment, es va col·locar el guardó a la zona genital mentre mirava cap a la grada. “Ho vaig fer perquè els francesos m'esbroncaven. La supèrbia amb mi no va”, explicava més tard al mitjà argentí La Red.

També va parlar el Kun Agüero, que es va retirar l'any passat a causa de problemes cardíacs, però no va faltar a la cita per celebrar-ho amb els seus antics companys. En el seu cas, va fer al·lusió a Eduardo Camavinga, el jugador del Reial Madrid, a qui bateja com a "Camapinga".

També hi va haver moments per fer el boig, com per exemple quan Montiel va saltar dins d'una galleda d'escombraries i va acabar tirant-lo a terra.