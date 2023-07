Jenni Hermoso durant la disputa de l'útlim partit / @EP

La jugadora de la selecció espanyola femenina de futbol Jenni Hermoso va assegurar estar "contenta" després de contribuir amb dos gols, en el seu partit número 100 amb l'equip absolut, a la victòria per 5-0 davant Zàmbia al segon partit de la fase de grups del Mundial, amb què van aconseguir la passada als vuitens de final. "Hem aconseguit tres punts més, l'equip ha començat bé tot i tenir un 'bajoncillo'.

Però hem fet 5 gols en un partit de Mundial i tenim 2 partits guanyats. Estic contenta amb mi mateixa i anem ja pel següent ”, va assegurar en declaracions a La1 després del partit. Per a la davantera, el més important és haver aconseguit convertir en gol les accions, a diferència del que ha passat en el partit inaugural contra Costa Rica (malgrat la victòria per 3-0).” L'altre dia ens vam quedar amb aquest sabor d'haver tingut tantes ocasions i no haver fet més gols ”, va reconèixer.

" L'average aquí és molt important, el partit contra el Japó serà fonamental per veure si passem com a primeres i com més gols, millor", ha comentat sobre aquesta pugna amb el Japó per ser líders, cosa que podria decantar-se pel nombre de gols a favor i en contra en cas d´empat a punts.

Hermoso, que va viure el seu partit número 100 amb Espanya, va assegurar que més enllà del seu doblet, es queda amb tot el que va haver de fer per estar en aquesta cita mundialista d'Austràlia i Nova Zelanda. "Em quedo amb tot el que he esperat per viure el meu tercer Mundial, poder gaudir del futbol i ho dedico a tota la meva família, que sempre està amb mi ", s'ha sincerat.