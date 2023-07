Selecció Epañola / @EP

La selecció espanyola femenina de futbol va aconseguir tots els objectius previstos al seu segon duel del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda ia més de sumar aquest dimecres la seva segona victòria en golejar Zàmbia (5-0), va signar el pas als vuitens de final i es va situar com a primera del Grup C abans del seu duel final de dilluns que ve davant del Japó.

Espanya tornarà a ser a les primeres cruïlles i ara haurà de definir si ho fa com a primera, per a això li valdria l'empat davant les japoneses, que es van imposar 2-0 a Costa Rica, cosa que, en teoria, evitaria els Estats Units en uns hipotètics quarts de final. Va aconseguir tenir aquest petit 'avantatge' abans d'aquest decisiu xoc i primer gran examen gràcies a un partit que no va ser excessivament brillant malgrat un gran inici.

Després del fulgurant 2-0, el combinat de Jorge Vilda es va mostrar massa erràtic i inconnex, i va deixar algun dubte enrere, resolts per una imperial Irene Paredes, però els canvis introduïts, sobretot Eva Navarro i Alba Redondo, després del descans van acabar per funcionar amb una millora en els darrers 25 minuts clau.

Amb Alexia Putellas, gran novetat a l'onze, prenent el comandament de les operacions, el combinat nacional va arrencar dominant com s'esperava i fent mal a un rival que demostrava que la seva feblesa estava enrere, al contrari que les sensacions que donava quan aconseguia trobar a dalt a Kundananji i Barbra Banda.

La doble Pilota d'Or i Salma Paralluelo es van encarregar de donar els primers avisos d'un equip que, com davant de Costa Rica, va encarrilar aviat el duel. Primer, a través de Tere Abelleira, que va demostrar la seva capacitat amb el xut amb un terrible des de més de 20 metres que es va colar per l'escaire d'una atònita Sakala. Sense temps perquè les africanes poguessin reaccionar, Alexia Putellas va aparèixer per l'esquerra, per on més mal van fer les espanyoles, i va servir una gran passada al segon pal on, sense marca ia plaer, Jenni Hermoso va picar de cap el 2-0 per celebrar els seus 100 partits.

Era l'inici somiat, sobretot pel que fa als gols, necessaris per eixugar l'avantatge amb el Japó al grup. Tot i això, en lloc d'agafar més confiança, l'equip de Jorge Vilda es va anar desconnectant i començant a cometre més errors dels habituals. Zàmbia ho va aprofitar per assentar-se millor i aconseguir minimitzar danys.

Amb poca presència d'Aitana Bonmatí, menys protagonista i afinada del que és habitual, i de Salma Paralluelo, la 'Roja' va deixar de trobar Alexia Putellas i Mariona Caldentey, i les seves pèrdues van provocar que el seu rival amenacés a través de Barbra Banda, que va provar sort amb un xut alt i en una acció individual tallada magistralment per Irene Paredes. Tot i no trobar el seu millor futbol, Espanya va tenir dues bones ocasions per mitjà de Bonmatí, sobretot una a l'afegit on, amb tot a favor, va disparar massa centrat i va topar amb la portera.

VILDA RENOVA L'EQUIP

Jorge Vilda va decidir fer tres canvis després del descans per buscar una millora al seu equip. Va retirar Alexia Putellas per ficar Alba Redondo i també va renovar el costat dret amb Oihane Hernández (Ona Batlle) i Eva Navarro (Salma Paralluelo), baixant Jenni Hermoso més a prop de les centrecampistes. Tot i això, Espanya va continuar sense el seu millor ritme i la seva millor ocasió va ser un cop de cap de Caldentey després d'un gran centre de Navarro i després que Paredes tornés a tapar bé Banda.

Els minuts passaven i el joc no variava gaire, amb Zàmbia sempre portant perill cada cop que tenia espais, aquesta vegada amb Abelleira ficant un peu providencial per evitar la rematada dins de l'àrea de Katongo. El físic africà neutralitzava qualsevol intent combinatiu de les espanyoles i Vilda intentava contrarestar-lo amb Irene Guerrero per una estranyament grisa Bonmatí.

I les espanyoles van acabar trobant una millora en el tram final, recolzades en dos fulgurants 'fogonades' més quan el xoc entraria en els seus últims 20 minuts. Eva Navarro va enviar una gran pilota a l'espai a Alba Redondo i aquesta, després de guanyar la defensa i superar la portera, va anotar el 3-0.

Poc després, Jenni Hermoso enviava a la xarxa un rebuig del pal després d'una rematada d'Irene Guerrero. La col·legiada ho va anul·lar, però el VAR va donar validesa al doblet de la madrilenya. Zàmbia es va acabar per ensorrar i va deixar més espais, un altre cop aprofitats per Navarro i Redondo perquè la del Llevant firmés una 'maneta' que podria haver estat més gran i entelada per la possible lesió final d'Athenea del Castillo.