Estats Units contra Països Baixos / @EP

Les seleccions dels Estats Units i els Països Baixos van empatar aquest dijous a un gol al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda i van deixar a l'aire el primer lloc del Grup E, mentre que Nigèria va complicar el futur de les amfitriones australianes en imposar-se per 2-3 al Grup B.

En el segurament primer gran partit del campionat, reedició de la final que va coronar a França les nord-americanes, aquestes van patir per esgarrapar almenys un punt davant un rival que va ser millor en els primers 45 minuts i que va enviar al marcador fins a la segona part , on va patir molt més.

La migcampista Jill Roord va obrir el marcador passat el quart d'hora de partit amb un gran xut creuat des de dins de l'àrea i amb els Estats Units ben controlats, la millor ocasió abans del descans va ser un xut des de fora de l'àrea de Janssen.

Les nord-americanes, que no anaven per darrere al marcador en una Copa del Món des dels quarts de final del 2011 davant el Brasil, van prémer després del descans. La capitana Lindsey Horan va igualar amb un cop de cap després d'un córner i després va tenir dues bones oportunitats de Trinity Rodman i Sophie Smith.

Els Estats Units es queden amb el lideratge per gols abans d'una última jornada on s'enfrontarà a Portugal, que també té encara aspiracions d'estar a vuitens després de sumar la seva primera victòria mundialista en guanyar per 2-0 (Telma Encarnaçao i Kika Nazareth) i eliminar al Vietnam, que s'enfrontarà a les neerlandeses, que necessitaran el màxim de gols per ser primeres si les actuals campiones no fallen.

Finalment, Austràlia, coamfitriona del torneig i assenyalada com una de les candidates a arribar lluny, jugarà una autèntica final a l'última jornada davant la campiona olímpica Canadà per intentar estar als vuitens de final després de caure per 2-3 davant Nigèria.

Les australianes, que ja van patir en la seva estrena davant la República d'Irlanda i que van tornar a estar sense la seva estrella Sam Kerr, es van avançar a l'afegit del primer temps per mitjà d'Emily van Egmond, però quan esperaven arribar als vestidors per davant, Uchenna Kanu va igualar.

Després del descans, Austràlia no va millorar i el combinat africà va capgirar el marcador amb els gols d'Osinachi Ohala i de la blaugrana Asisat Oshoala, que va ser suplent. El gol al llarg afegit d'Alanna Kennedy no va servir de gaire per a un equip que es queda amb tres punts, un menys que les nigerianes, que jugaran davant l'eliminada Irlanda, i canadencs.