Athenea del Castillo celebrant un gol amb Aitana Bonmatí / @EP

Espanya va vèncer clarament Zàmbia a la segona jornada de la fase de grups del Mundial. El 5-0 aconseguit gràcies als gols de Tere Abelleira i Jenni Hermoso i Alba Redondo per partida doble van ser la millor nota del partit.

Tot i això, hi va haver diversos punts que van deixar preocupats l'afició. Per exemple, el poc joc mostrat per les pupil·les de Jorge Vilda en certs trams del partit. Tot i que el pitjor de tot va ser com va marxar Athenea del Castillo del terreny de joc.

La davantera del Reial Madrid va entrar als minuts finals del xoc amb un embenat al turmell. Llastimosament, la jugadora es va acabar ressentint i va haver d'abandonar el terreny de joc als braços de les assistències mèdiques.

Les imatges no convidaven a l'optimisme, però segons afirma el diari AS, Athenea s'ha aixecat millor aquest dijous i cal esperançar que es pugui recuperar, i per això està pràcticament descartada per a la trobada contra el Japó.