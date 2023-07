Tere Abelleira / @EP

La migcampista de la selecció espanyola Tere Abelleira ha remarcat aquest divendres que ha arribat al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda amb "aquesta maduresa" que li faltava i sent "més fort" després d'un any per sota del que s'esperava al Reial Madrid, mentre que va deixar clara la unió existent al vestidor i que, malgrat el bon inici de campionat, prefereix centrar-se a "millorar" en els seus errors.

"Aquest any he madurat molt aquest any. Potser al Reial Madrid vaig tenir menys minuts dels que esperava i em va fer madurar molt i ser superfort mentalment. He arribat a aquest Mundial amb aquesta maduresa que em faltava i sent més fort , estic tenint sensacions bones, però al final l'equip és el que està anant bé i això em beneficia”, va assenyalar Abelleira en roda de premsa.

La gallega va reconèixer que no havia vist "tantes vegades" el seu "bonic" gol davant Zàmbia i que preferia centrar-se a "veure totes" les seves accions al terreny de joc. "Vull millorar en el que he fallat, que també he fallat", ha advertit.

De tota manera, no amaga que "fa il·lusió que l'entrenador et dediqui aquestes paraules" després dels elogis que li va dedicar el seleccionador. "Veus que estàs complint la teva feina, però sóc conscient que vaig fer errors i que he de millorar molt. Encara el que queda amb moltes ganes i sabent que podem fer-ho millor", va afegir.

Per Abelleira, "és molt fàcil adaptar-se" a tenir al costat jugadores del "nivell" d'Aitana Bonmatí i Alexia Putellas. "És veritat que tenim molta la pilota i sé que m'he d'involucrar més defensivament, però t'ho fan molt fàcil i et donen un munt d'ajudes per treure la pilota, fan tot perquè tu estiguis més còmoda al camp", va admetre , recalcant que la doble Pilota d'Or "és una líder". "Quan parla sempre suma, diu el que és correcte en el moment adequat i és així dins i fora al camp", ha detallat.

La jugadora del Reial Madrid ha insistit que, malgrat que té "bones sensacions", es queda "amb la sensació general" i amb "els resultats de l'equip", mentre que ha subratllat el 'fons d'armari' amb què compten i que es va poder comprovar davant de Zàmbia. "Les que van sortir a la segona part van donar un plus i això és molt bo", va apuntar.

"ES VEU QUE ESTEM SUPER UNITS"

La pontevedresa va qualificar d'"increïble i superbonic" poder tenir en aquest Mundial els seus familiars i va destacar "el bon ambient" que hi ha al grup". "Cada estona que hi ha lliure hem de gaudir-lo al màxim", va declarar. "Hi va haver algun conflicte , tots ho vam veure i tots ho hem passat malament, però ens hem unit per un objectiu que és increïble. Volem anar a totes i això parteix d'un vestidor unit, es veu que estem superunides", va afegir preguntada pel conflicte viscut al si de la selecció després de la renúncia a ser convocades de diverses jugadores.

Sobre el decisiu duel contra el Japó, espera "un partit molt diferent" als dos anteriors davant de Costa Rica i Zàmbia, "que es ficaven molt enrere i buscaven les espatlles". "Davant del Japó serà una mica aquesta lluita per la possessió que ens agrada a tots dos i penso que serà un partit molt bonic", ha opinat.

Finalment, Tere Abelleira és optimista sobre Athenea del Castell, que es va malmetre el turmell a l'últim partit. "Es va quedar en un ensurt. Ha entrenat al marge al gimnàs. Va sortir 'tocada', però Athenea sempre té aquesta part d'alegria que és el que farà que es recuperi una mica abans", va comentar.