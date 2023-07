Eva Navarro / @EP

La davantera de la selecció espanyola Eva Navarro ha comentat aquest divendres com n'és "increïble" debutar en un Mundial amb l'Absoluta després de com ha estat "dur" aquests dos anys, en què ha estat apartada dels terrenys de joc per les lesions de genoll.

"Em van arribar missatges de tota la família, després de tot el dur que he passat aquests anys amb les lesions, poder debutar en un Mundial amb aquest equipàs ha estat increïble i els missatges han estat de la gent que ha estat amb mi en el món bo i en les coses dolentes i ara toca gaudir-ne", va declarar Navarro en roda de premsa.

L'extrem va sortir a la segona part davant Zàmbia i va donar dues assistències en el que va ser un debut "somiat". "Totes estem treballant per guanyar, les que estan a la banqueta i les que surten d'inici, les 23 som importants i la que surti ho farà bé", ha recordat

Sobre el partit que els enfrontarà al Japó dilluns, la murciana ha remarcat que estan preparant-ho amb moltes "ganes i il·lusió" i que sortiran a guanyar perquè volen "estar a dalt". "Estem pensant a sortir a guanyar-los, serà un partit difícil i important i hi estem treballant", va explicar.

Tant a l' Atlètic de Madrid com a la selecció, la jove jugadora de 22 anys destaca desembussant partits des de la banqueta i estant sempre "disponible" per a l'entrenador. "Si surto d'inici genial perquè puc ajudar des del principi, però si he de sortir des de la banqueta ajudaré igual", ha reconegut.

Tot i que sap el que és ser campiona del món, en haver-ho aconseguit en categoria Sub 17 el 2018, debutar en un Mundial Absolut és el "màxim". "Recordo el Mundial Sub-17 a l'Uruguai, que estàs en una 'bombolla', però arribar aquí amb aquest equip i aquestes jugadores és el que aspires com a futbolista", ha argumentat.

La de Yecla té a l'estrella de l'equip, Alexia Putellas, una "referent" que ajuda totes "dins i fora" del terreny de joc. "T'ajuda a treure el millor de tu si tens un dia dolent i això és important", va confessar.

A més, el grup té les famílies a prop a Nova Zelanda, un "plus" per a elles, ja que gaudir-ne els genera "alegria". "També passem temps lliure jugant a jocs entre nosaltres, cosa que ajuda a sortir de la rutina", va celebrar.