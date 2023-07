Suècia va deixar bocabadats tothom en atropellar Itàlia amb un contundent 5-0, assegurant el seu passi a vuitens de final. Per part seva, França va demostrar el seu poder en vèncer el Brasil 2-1 en un duel ple d'intensitat i estratègia. A l'últim enfrontament de la jornada, Panamà i Jamaica van protagonitzar un empat emocionant 1-1. EP

Aquest dissabte, tres emocionants trobades van marcar una nova jornada del Mundial Femení 2023.

SUÈCIA-ITÀLIA

Suècia es va imposar 5-0 a Itàlia, assegurant la classificació a vuitens de final. Les sueques van demostrar la superioritat amb gols d'Amanda Ilestedt (x2), Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius i Rebecka Blomqvist.

BRASIL-FRANÇA

Per la seva banda, França, considerada una de les favorites per guanyar la Copa del Món, va aconseguir passar a vuitens després de vèncer 2-1 França. Wendie Renard va anotar un cop de cap al minut 83 per donar el liderat del Grup F a les franceses, després que Le Sommer obrís el marcador i Debinha igualés per a les brasileres.

PANAMÀ-JAMAICA

A l'últim partit de la jornada, Panamà i Jamaica van empatar 1-1 en un emocionant partit. Allyson Swaby va avançar a Jamaica, mentre que Marta Cox va empatar per a Panamà. Tots dos equips necessitaven els tres punts, però al final se'n van repartir un cadascun.

Amb aquests resultats, Suècia i França van assegurar el seu lloc a la següent fase del torneig, mentre que Brasil i Jamaica mantenen les seves opcions de classificar. Itàlia i Panamà, per altra banda, hauran de lluitar per la seva projecció en els propers partits.

El Mundial Femení 2023 promet emocions i competència en cada matx, i els equips lluitaran per arribar a dalt de tot en aquesta emocionant competició.