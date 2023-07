Descobreix tots els detalls d'aquests partits apassionants que han marcat la jornada del Mundial Femení 2023. EP

El Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda 2023 continua brindant emocionants partits i sorpreses, demostrant el creixement i la competitivitat del futbol femení a tot el món. Els aficionats de tot el planeta esperen amb ànsies els emocionants enfrontaments a la següent fase del torneig. A continuació, els resultats dels enfrontaments d'aquesta jornada:

SUÏSSA-NOVA ZELANDA

En un emocionant enfrontament entre Suïssa i Nova Zelanda, tots dos equips van acabar empatats sense gols (0-0). Nova Zelanda necessitava la victòria per assegurar el pas a la següent fase del torneig, però la sòlida defensa suïssa va frustrar els seus intents. Tot i tenir la possessió de la pilota i controlar gran part del partit, les 'Football Ferns' no van aconseguir generar suficients oportunitats per trencar l'empat. D'altra banda, Suïssa va jugar de manera organitzada i va resistir els atacs neozelandesos, assegurant la seva classificació per als vuitens de final com a líder del grup. Amb aquest resultat, Nova Zelanda s'acomiada del Mundial sense poder avançar a les fases eliminatòries.

COLÒMBIA-ALEMANYA

En un altre enfrontament memorable, Colòmbia va sorprendre Alemanya amb una victòria de 2-1 a la segona jornada del Grup H. Dues jugadores de la lliga espanyola, Linda Caicedo i Daniela Arias, es van destacar amb els seus impressionants gols. Linda Caicedo, de només 18 anys i del Reial Madrid, va deixar tothom bocabadat amb un golàs espectacular després d'una retallada impressionant que va deixar dos rivals al camí. Tot i que Alexandra Popp va igualar per a Alemanya amb un penal al minut 85, la defensora de la Reial Societat, Daniela Arias, va rematar de manera emocionant un córner al minut 96 per donar-li la sorprenent victòria a Colòmbia.

MARROC-COREA DEL SUD

Al Grup H també es va presenciar la primera victòria del Marroc a la Copa Mundial Femenina de la FIFA. El Marroc, 55 llocs per sota de Corea del Sud al rànquing femení, va vèncer 1-0 les sud-coreanes. Ibtissam Jraidi va anotar el primer gol històric del Marroc en un Mundial femení al minut 6. La defensa marroquina Nouhaila Benzina també va fer història en convertir-se en la primera jugadora a portar hijab al Mundial femení. Benzina va estar a prop de marcar amb una volea que se'n va anar per sobre del travesser.

NORUEGA-FILIPINES

Noruega, per la seva banda, va mostrar un domini absolut en el seu enfrontament contra les Filipines al Grup A. Les noruegues van guanyar 6-0 amb un magnífic hat-trick de Sophie Roman Haug, que va destacar amb la seva habilitat i tècnica golejadora. Amb aquesta contundent victòria, Noruega va assegurar la classificació per als vuitens de final del torneig.