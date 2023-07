Espanya - Japó / RFEF

La selecció espanyola femenina de futbol s'enfrontarà als vuitens de final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda a Suïssa , una primera 'final' a la qual arribarà 'tocada' després de caure clarament aquest dilluns davant el Japó en el tancament del Grup C del torneig , en un partit molt gris on amb prou feines va fer mal i va pagar cars els seus errors.

El combinat nacional aspirava al ple de punts a la primera fase, però després d'una primera part per a l'oblit es va quedar amb la segona plaça abans d'afrontar la cruïlla decisiva dissabte que ve davant d'un rival teòricament assequible com el suís. Sense idees ni alternatives a dalt i fluixa enrere, l'equip de Jorge Vilda, a la seva primera prova de nivell al torneig, va ser castigat pel contraatac nipó per sumar la seva primera derrota i arribar amb algun dubte a la fase decisiva.

Espanya no va trobar rèplica a la segona meitat per esmenar una molt dolenta primera part. Sense idees ofensives davant el disciplinat ordre defensiu del Japó, que va saber perfectament com desactivar el joc espanyol, i feble en defensa per controlar les tres escomeses del seu rival en els primers 45 minuts, el primer lloc del grup i el ple de punts ja estaven impossibles al descans.

Jorge Vilda va apostar pel mateix onze que davant Zàmbia , amb l'única novetat obligada de Rocío Gálvez per la 'tocada' Ivana Andrés, però Futoshi Ikeda va imposar el seu pla. Refugiades en un 5-4-1, el combinat japonès va saber contrarestar qualsevol intent de l'equip espanyol, molt erràtic davant la falta d'espais, sobretot en les jugadores més talentoses com Alexia Putellas, Jenni Hermoso o Aitana Bonmatí.

Després d'un avís de la migcampista de Sant Pere de Ribes, el Japó va colpejar la primera amb un enviament precís d'Endo a l'esquena de la defensa que Miyazawa no va perdonar per batre amb calma Missa Rodríguez (minut 12). L'1-0 va consolidar la campiona del món del 2011 i va anar portant més nerviosisme a la 'Roja', a la qual li costava molt amenaçar Yamashita.

A més, Espanya va quedar desprotegida enrere i el combinat nipó el va castigar amb dos contraatacs letals per encarrilar la victòria. Primer, Ueki , després d'una pèrdua a l'àrea nipona i amb una mica de fortuna perquè el seu xut el va 'enverinar' Irene Paredes en el seu intent de tall, va posar el 2-0 abans de la mitja hora, ia tocar del descans, un error en la sortida de pilota de la central basca, va agafar Olga Carmona massa alta i Rocío Gálvez una mica descol·locada, amb Miyazawa aprofitant-ho per al sorprenent 3-0.

ESPANYA NO MILLORA AMB ELS CANVIS

Vilda no va retocar en aquesta ocasió en excés després del pas pels vestidors, tret de l'entrada d'Oihane Hernández per Olga Carmona, passant Ona Batlle a l'esquerra. Precisament, la nova lateral del FC Barcelona va tenir una bona oportunitat a l'inici de la segona meitat, però no la va encertar amb la 'rosca' final del seu xut. Salma Paralluelo, en un córner molt tancat, va protagonitzar l'altra amenaça inicial.

El xoc va continuar discorrent pel guió plantejat pel Japó i Espanya no va trobar forats per intentar ficar-se al partit. Alba Redondo i Eva Navarro, per Alexia Putellas i Mariona Caldentey i revulsius davant Zàmbia, van ser les opcions següents, però els espais no apareixien i gairebé no van tenir impacte.

El Japó tampoc va aconseguir ser tan eficaç en els seus contraatacs, encara que va semblar més preocupada de mantenir el seu bon avantatge que intentar fer més mal. Tot i així, ho va aconseguir, en un servei de banda que va trobar Tanaka sola i amb espai per entrar a l'àrea davant una certa passivitat de la defensa espanyola i tancar amb un gran xut la golejada. Ara, Espanya té dies per refer-se abans del fins ara històric encreuament 'maleït' i sabedora que sense la seva millor versió ja no en té prou.