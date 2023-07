Aitana Bonmatí / @EP

La jugadora de la selecció espanyola Aitana Bonmatí ha assenyalat que un "pal" com el que han viscut en la derrota contra el Japó (4-0) en el tancament de la fase de grups és necessari per créixer com a equip i, de cara als vuitens de final davant Suïssa, assegura que aprendran del que han viscut davant les nipones.

"A vegades necessites un pal d'aquests per créixer i per ser més equip que mai, així que per part meva demanar perdó, avui no ha estat el nostre millor partit ia més el resultat és molt voluminós, no estem orgulloses del que hem fet" , va assegurar a RTVE després del partit.

Per a Aitana, el resultat “ho diu tot”; “no ha estat el nostre millor partit”. "Crec que el Japó ha plantejat el seu partit, sabia a què jugava, a esperar-nos enrere. Ha plantejat un bloc baix, sabia que nosaltres som ofensives i que les nostres laterals pugen i han aprofitat aquests espais quan perdíem pilota per matar-nos a la contra", va apuntar la blaugrana.

"Cada contra era mig gol ia més ens ha costat molt atacar aquest bloc baix. Bé, estem a vuitens, crec que és un pal dur però tenim temps de reacció i el futbol sempre et dóna segones oportunitats", va lamentar, en aquest sentit.

Davant Suïssa, no obstant, tindran una nova oportunitat de recuperar el millor nivell. "Tots els equips que hagin vist el partit d'avui diran 'aquestes van a dalt i deixen forat a l'esquena', però nosaltres ho corregirem perquè d'això se n'aprèn, traurem el que és positiu d'avui i ens farà més forts", ha recalcat.