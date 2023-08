Austràlia / @EP

La selecció australiana de futbol va vèncer aquest passat dilluns per 0-4 la canadenca i va certificar el seu liderat del Grup B a la Copa Mundial femenina, que es disputa a Austràlia i Nova Zelanda, ficant-se a vuitens de final amb Nigèria , que va empatar sense gols contra Irlanda en un dia de competició on Zàmbia es va acomiadar del Grup C guanyant Costa Rica (1-3).

A l'Estadi Rectangular de Melbourne, les coamfitriones d'aquest torneig van estar guiades per un doblet de Hayley Raso, que va obrir el marcador al minut 9 gràcies a un xut creuat dins de l'àrea. Poc abans del descans, va anotar el segon del seu compte rematant a boca de canó una pilota solta després d'un córner.

Gairebé a plaer, Mary Fowler va empènyer el 0-3 al 58' després d'una bonica jugada de Caitlin Foord per la banda esquerra. I ja en el temps de descompte, Steph Catley va transformar un penal per fixar el 0-4 i perquè Austràlia amarrés la primera posició del seu grup amb 6 punts, eliminant alhora Canadà (4 punts).

El segon lloc se'l va quedar finalment Nigèria (5 punts) igualant amb Irlanda a l'Estadi Brisbane. Tot i que les irlandeses van gaudir d'un parell d'ocasions a la primera meitat, les nigerianes van respondre després del descans. Fins i tot Uchenna Kanu va enviar un cop de cap al travesser, però el 0-0 va servir a la seva selecció per avançar a vuitens.

D'altra banda, el Grup C també va viure el tancament de la tercera i última jornada. I ho va fer amb el triomf de Zàmbia davant de Costa Rica, a l'Estadi Waikato de Hamilton. Es va avançar aviat el conjunt zambià, amb un golàs de Lushomo Mweemba en encertar de volea en un córner. Va ampliar aquest avantatge Barbra Banda, marcant de penal a la mitja hora.

Tot i que Melissa Herrera va retallar distàncies per a Costa Rica tot just arrencar la segona meitat del partit, aprofitant un aldarull a l'àrea petita, Zàmbia va anotar l'1-3 per mediació de Racheal Kundananji en el temps de descompte. Les africanes van marxar així del Mundial amb 3 punts, deixant les costarricenses sense puntuar.