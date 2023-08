Salma Paralluelo durant el partit entre Espanya i Zàmbia del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda / @EP

La selecció espanyola femenina de futbol afronta a partir de dissabte la fase decisiva del Mundial que s'està disputant a Austràlia i Nova Zelanda , on somia aixecar un històric títol que confirmaria el seu creixement i que li serviria per emular el que ja havia fet en categories inferiors on és una de les grans potències.

Espanya participa a la seva tercera Copa del Món, una cita en què no es va estrenar fins a l'any 2015 i en què ja no ha fallat a classificar-se des d'aleshores. No ha pogut aconseguir grans resultats, eliminada a la fase de grups al Canadà i als vuitens de final, davant la favorita dels Estats Units, a França, però ara a Oceania aspira a, com a mínim, superar la primera cruïlla i colar-se entre les vuit millors.

Això es contraposa amb el poderío del futbol femení espanyol a nivell de seleccions inferiors, on posseeix un palmarès de molt nivell gràcies al domini continental amb la Sub-17 i la Sub-19, i el domini mundial pels títols l'any passat de la Sub-20 i la Sub-18.

De fet, el seleccionador de l'Absoluta, Jorge Vilda , no dubta a qualificar Espanya com la millor del món al futbol base de seleccions i des d'aquí resideix l'esperança que, més aviat que tard, les 'majors' puguin optar a assolir la glòria ja sigui mundial o continental. I de fer-ho el proper 20 d'agost, el futbol femení nacional podria presumir de ser la 'reina' mundial total ja que posseiria les tres corones gràcies a les condicions d'actuals campiones del món de la Sub-20 i de la Sub-18, aquesta ja guanyadora el 2018.

La primera va fer història l'any passat en proclamar-se campiona del món a Costa Rica batent a la final (3-1) el Japó, prenent-se la revenja de quatre anys abans amb un equip dirigit per Pedro López on sobresortia la presència de les davanteres Inma Gabarro , triada 'Bota de Oro', i Salma Paralluelo, autora de dos gols a la final. Totes dues van entrar a la prelista del seleccionador per a aquest Mundial, però només l'aragonesa, que no havia pogut mesos abans debutar amb l'Absoluta a l'Eurocopa d'Anglaterra per una inoportuna lesió, va passar el tall final.

La davantera del FC Barcelona, gairebé indiscutible en els plans de Vilda, també va formar part de la Sub-18 que va fer història el 2018 sota la batuta de Toña Is i que va aconseguir el primer títol mundial del futbol femení espanyol, per la qual cosa aspira a Oceania a tancar el cercle. En aquell equip, també hi havia altres jugadores presents en aquest Mundial com la davantera Eva Navarro, a qui les lesions han endarrerit la seva més que prometedora progressió, i la portera Cata Coll. Totes dues es van rescabalar de l'amargor d'haver perdut mesos abans la final del Mundial Sub-20.

Aquesta Sub-18, amb Kenio Gonzalo al capdavant, es va convertir en la primera selecció, en set edicions mundialistes, a reeditar la seva corona en imposar-se per 1-0 a Colòmbia el mes d'octubre passat, amb una generació liderada per jugadores com Vicky López o Carla Camacho. Només Corea del Nord té dos títols mundials en aquesta categoria.

NOMÉS JAPÓ HA ESTAT CAMPIONA MUNDIAL ABSOLUTA, SUB-20 I SUB-18

Abans d'aquests èxits, també el 2018, la Sub-20 ja va fregar el tron mundial, però llavors la victòria va ser per al Japó per 1-3. En aquesta selecció hi havia, a més d'unes joveníssimes Cata Coll i Eva Navarro, jugadores com Aitana Bonmatí, Ona Batlle, Missa Rodríguez, també a Nova Zelanda, o Patri Guijarro i Claudia Pina, que segueixen dins del grup que ha renunciat a ser convocades. El mateix li va passar a la Sub-18, que el 2014 ja va ser subcampiona del món en perdre amb el Japó, amb Jorge Vilda al comandament.

I a nivell continental, la Sub-19 i la Sub-17 són potències. La primera va renovar diumenge passat el seu títol del 2022 després de batre als penals Alemanya i afegir aquest èxit als del 2018 (amb Athenea del Castell, Olga Carmona, Oihane Hernández o Tere Abelleira), 2017 (amb Bonmatí, Batlle o Guijarro) i el 2004, mentre que la segona va ser subcampiona fa uns mesos d'un torneig que també ha guanyat quatre vegades, l'última el 2018, amb Navarro, Pina, Paralluelo i Coll.

D'aquesta manera, si Espanya fa història el 20 d'agost a Sidney i aixeca el primer Mundial amb la generació comandada per Alexia Putellas es convertiria en la primera a ser l'actual defensora dels títols mundials absoluts, Sub-20 i Sub-18, i la segona selecció a haver aconseguit aquest triplet després del Japó, que ho va fer el 2011 (Absolut), 2014 (Sub-18) i 2018 (Sub-20). A més, juntament amb Alemanya, Espanya seria l'únic país que podria presumir si hagués estat campió del món masculí i femení.