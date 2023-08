Athenea del Castell / @EP

La davantera de la selecció espanyola Athenea del Castillo va confirmar que ja està "al cent per cent" després de patir un contratemps al turmell en el partit davant Zàmbia del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda que el va espantar "bastant", i va demanar deixar enrere la "dura" derrota davant el Japó perquè davant Suïssa és "guanyar o marxes a casa".

"Estic al cent per cent i tinc moltíssimes ganes de poder aportar coses a l'equip. Ja estic entrenant amb totes, que al final és l'important, després d'aquest petit procés de readaptació i disponible per a tot el que ve", va admetre Del Castillo a mitjans de comunicació després de l'entrenament de l'equip.

La de Solares va reconèixer que es va espantar "bastant" quan es va fer mal al turmell i per això les llàgrimes en el moment. "És lògic, pots pensar a perdre't un Mundial i en moltíssimes altres coses. Vaig rebre un cop al meu turmell dret, que va ser el que em vaig lesionar al desembre amb el Reial Madrid i vaig tenir una recuperació en què també vaig escurçar força terminis per poder estar-hi com més aviat millor perquè vull jugar sempre i jugar-ho tot", va detallar.

Per això, creu que aquest turmell està "una mica més sensible del normal" i que en el moment del cop davant Zàmbia va perdre "la sensibilitat". "Tenia falta de força i ja va ser allà quan em vaig espantar perquè era una sensació que mai havia tingut. No sabia tampoc com reaccionar, se'm va quedar el peu com adormit, però aquell mateix dia ja el doctor em va veure i em va comentar el que creia que era, i ja em vaig començar a tranquil·litzar una mica", va declarar la jugadora del Reial Madrid.

De tota manera, malgrat que a poc a poc va anar tornant als entrenaments, seguia amb “molèstia” a la zona. "Les sensacions no van acabar de ser cent per cent bones. És cert que vaig aguantar i que vaig poder acabar tot l'entrenament, i encara que vaig ser convocada i no estava en les millors condicions per poder haver aportat coses a l'equip", va confessar.

"Dimarts sí que ja vaig entrenar i les sensacions van sent millors. És cert que encara noto una mica de dolor, però m'estic tractant també aquest turmell amb els serveis mèdics, estic fent també uns preventius abans de començar els entrenaments i vaig molt millor . Estic superagraïda a tots els professionals que tenim aquí i confiant-hi per arribar al proper partit a les millors condicions", ha subratllat.

La càntabra no va amagar que la derrota davant el Japó de dilluns va ser "dura" i que no van saber "solucionar els problemes" que els va plantejar un rival, del qual no esperava que "anés a plantejar el partit d'aquesta manera". "Estic acostumada que en tots els seus partits que he vist tinguin la possessió de la pilota, que s'associïn, que tinguin un estil de joc molt similar al nostre i és cert que ens va sorprendre", va advertir.

"ESTEM TRANQUIL·LES, EL PASSAT, PASSAT ESTÀ"

La internacional ha considerat que "cal intentar minimitzar i corregir aquests errors" i després "treure a lluir" les virtuts que tenen. “Tenim un gran equip, les 23 jugadores podem jugar, tenim recursos completament diferents pel que importa el partit. Estem tranquil·les, ni abans érem tan bones ni ara som tan dolentes. El passat, passat està, i ara hem de pensar en allò següent perquè guanyaràs o anar-te'n a casa i nosaltres volem guanyar”, va manifestar.

La càntabra no creu que en aquesta derrota davant el Japó es trobessin a faltar les seves qualitats com a extrem perquè les 23 convocades té "recursos", encara que no va amagar que pot ser que "va faltar" una mica de desbordament per banda.

De tota manera, davant d'un "partit completament diferent" davant de Suïssa als vuitens de final del Mundial, serà el seleccionador Jorge Vilda el que decideixi si ha de ser titular o jugar alguns minuts. "El que decideixi estarà bé i plantejarem el partit de la millor manera. Tant de bo pugui estar a l'equip titular, i si no, poder aportar el meu 'granet' de sorra jugui 5, 10, 15, 20 o 60 minuts o no hi pugui participar. Estaré al cent per cent amb les meves companyes perquè les 23 estem capacitades per jugar", va confessar.