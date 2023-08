Jamaica celebrant el seu passi a vuitens / @EP

La selecció de Jamaica va donar aquest dimecres la gran sorpresa fins ara al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda i va deixar el Brasil fora dels vuitens de final, una ronda que tampoc trepitjarà Itàlia per culpa d'un gol en el temps afegit de la sud-africana Thembi Kgatlana.

El Brasil necessitava guanyar en el seu últim partit el combinat caribeny per ficar-se entre les 16 millors, però no ho va poder aconseguir davant un rival que ja havia estat capaç de frenar una candidata com França i que va aconseguir sobreviure també a un equip de teòric més nivell, que encara que no havia aconseguit brillar en les últimes cites mundialistes, somiava tornar a ser protagonista amb el nou projecte comandat per la sueca Pia Sundhage.

Però Jamaica , número 43 del rànquing FIFA, va ser capaç de tornar a deixar per tercer partit consecutiu la seva porteria a zero, sobrevivint al setge de la canarinha, que va dominar el partit, però a la qual va faltar una mica més encertada als metres finals quedant-se per primer cop sense marcar en un partit de fase de grups.

El Brasil va gaudir d'un parell de bones ocasions els primers 45 minuts davant un oponent que es va dedicar sobretot a defensar, mentre que a la segona meitat, l'equip de Pia Sundhage ho va continuar intentant, però el pas dels minuts li va anar pesant i encara que va gaudir d'alguna ocasió no va poder aconseguir el gol que donava el bitllet a les eliminatòries, en el que també va ser un trist comiat per a la veterana Marta, que va sortir de titular i que va dir adéu al seu sisè, i probablement últim, Mundial.

Jamaica, primera nació del Carib a passar la fase de grups, va finalitzar segona d'un Grup F comandat per França que es va reposar a un ensurt inicial en forma de matiner gol de Panamà (Marta Cox) per acabar golejant per 6-3 amb triplet de Kadidiatou Diani. Franceses i jamaicanes esperen ara el desenllaç aquest dijous del Grup H, on mana Colòmbia davant d'Alemanya.

D'altra banda, al Grup G també hi va haver sorpresa ja que Itàlia , quartfinalista fa quatre anys, es va quedar fora dels vuitens de final al perdre contra Sud-àfrica per 3-2 per culpa d'un gol al minut 92 de Thembi Kgatlana. Arianna Caruso va firmar els dos gols italians, mentre que Benedetta Orsi, en pròpia meta, i Hildah Magaia, van fer els altres dos del combinat sud-africà per primera vegada a les cruïlles en la seva segona participació.

El combinat africà es creuarà als vuitens de final contra els Països Baixos, actual subcampiona del món, mentre que Suècia ho farà contra els Estats Units. Les sueques, que ja eren primeres de grup, es van imposar per 2-0 (Rebecka Blomqvist i Elin Rubensson) a una Argentina que segueix sense guanyar cap partit en una Copa del Món.