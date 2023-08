La jugadora de la selecció espanyola femenina de futbol Irene Paredes / @EP

La jugadora de la selecció espanyola Irene Paredes va reiterar que són conscients que la dura derrota contra el Japó va arribar en un mal partit del qual hauran d'aprendre i corregir moltes coses però va assegurar que contra Suïssa, a vuitens de final del Mundial, seguiran el seu pla de joc sense pressió afegida i sense fer cas del que es digui de l'equip a la premsa.

"Nosaltres tenim les coses clares, sabent que s'han de treballar diversos punts. I per la pressió, no fem cas al que es diu. Tenim clar l'objectiu, el que volem i el que podem fer", va assegurar la central en roda de premsa.

A més, va demanar un equilibri entre lloes i crítiques . "Quan guanyem els partits, us competeix a vosaltres inflar-lo i dir què bé i nosaltres som les primeres que tenim els peus a terra. Podem fer les coses molt bé, però hi ha dies dolents i el de l'altre dia va ser molt dolent. Però sembla que no valem per a res. Cal buscar un equilibri", va manifestar.

Paredes va negar, això sí, que els molesti el soroll mediàtic. "No molesta, forma part de la feina i la nostra vida. Igual que ens agrada que hi hagi tanta cobertura, sabem que estem exposades que ens donin canya quan les coses no van bé, i més sabent que bé que ho podem fer. És normal que se'ns critiqui i se'ns exigeixi més, ho assumim", es va sincerar.

A nivell personal, la blaugrana va assegurar estar "bé" malgrat el seu mal partit contra el Japó . "Contra Zàmbia va ser un dia d'aquells de 'què bé' però davant del Japó aparec en tots els gols, estant a punt de parar alguns. No fa gràcia que entrin els gols quan pots ser capaç d'evitar-los. Intentaré fer-ho millor, si puc participar-hi , contra Suïssa", va argumentar.

"El pitjor és que van ser força semblants els gols i no vam saber canviar res en aquell moment. Per la manera d'atacar que tenim, vam desplegar molt l'equip i l'altre dia ens van agafar, i bé, a les contres. I el Japó ho va fer perfecte , amb cent per cent d'efectivitat", va reiterar sobre aquest 4-0 davant les nipones al tancament de la fase de grups.

Tot i que va ser difícil oblidar aquesta derrota, Paredes va assegurar que l'equip ja està il·lusionat pensant en el duel contra Suïssa. "Costa capgirar una garrotada així. Hem tingut un parell de dies dolents però estem ja desitjant jugar contra Suïssa i demostrar del que som capaços", ha manifestat.

"Amb Ana-Maria tinc molt bona relació, al Barça acostumo a anar amb ella en tots els exercicis perquè ens piquem molt i ens exigim molt l'una a l'altra. La definiria com una atleta, que no baixa els baixos en cap moment, és líder i fa 150 internacionalitats. És capaç de canviar l'estat anímic de l'equip i pot arribar d'àrea a àrea tot el partit", va destacar d'una de les estrelles helvètiques, la seva companya al Barça Ana-Maria Crnogorcevic.

D'altra banda, ha assegurat que tenir la família a Nova Zelanda compensa la falta de públic espanyol a les grades. "Estem tenint la família aquí i s'agraeix, saber que tens els teus a la grada et dóna aquest 'punch' i aquest ànim per rendir millor. Estem veient moltes banderes espanyols de gent que ens anima i ens recolza i s'agraeix. Quan tens més gent que et recolza, t'agrada, però és complicat venir aquí i sabem que hi ha gent a Espanya animant-nos”, va reconèixer.