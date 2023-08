Yamila Rodríguez / Wikipedia Commons

Yamila Rodríguez , jugadora de l'Argentina en aquest Mundial femení, està vivint un moment molt desagradable per diversos punts. Primerament, en l'aspecte esportiu no li ha anat gens bé a la selecció albiceleste, ja que ha caigut a la fase de grups i ni tan sols arribarà a vuitens.

El seleccionador no la va fer jugar tot i ser una futbolista que sempre donava la talla, i això la va deixar completament abatuda. El seu pecat va ser del tot extraesportiu: portart tatuat Cristiano Ronaldo i la revelació de certs missatges contra Leo Messi.

Per contra, la futbolista també porta un tatuatge de Diego Armando Maradona, un altre dels ídols argentins. "No pots tenir un ídol o un jugador que t'agradi? Messi és el nostre gran capità a la selecció, però el fet que digui que la meva inspiració i el meu ídol és CR7 ( Ronaldo ) no significa que odiï Messi ", es justificava davant l'onada d'odi que li ha caigut.