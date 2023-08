Selecció espanyola / @EP

El Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda ja coneix les 16 seleccions que lluitaran a partir d'ara a cara i creu per proclamar-se campiones el 20 d'agost que ve, entre elles una Espanya que aspira a superar la seva barrera en un torneig que ja ha donat sorpreses i que s'està mostrant molt igualat.

Dissabte començaran els partits sense xarxa entre les supervivents d'una fase de grups que ha demostrat que el futbol femení comença a escurçar les diferències entre les grans potències i les que volen emergir. De fet, de les octavofinalistes de fa quatre anys, només en repeteixen deu, i l'Àfrica ha aconseguit ficar tres dels seus representants (Nigèria, Sud-àfrica i el Marroc).

La primera fase ha dissenyat un quadre final amb dues parts molt equilibrades cap a la final de Sydney i on les principals absències són les d' Alemanya , número dos del rànquing, doble campiona del món i fora de les cruïlles per primera vegada a la seva història; Canadà, actual campiona olímpica, i un equip amb història com el Brasil.

Així, per dalt, les quatre eliminatòries són Espanya-Suïssa, Països Baixos-Sud-àfrica, Japó-Noruega i Estats Units-Suècia . L'encreuament estrella és sens dubte aquest últim entre l'actual campiona i número u del rànquing i l'actual subcampiona olímpica i tercera el 2019, mentre que hi ha dues campiones més del món com el Japó i Noruega i l'actual subcampiona del món, Països Baixos.

Espanyoles o suïsses faran història de guanyar perquè totes dues van caure en les seves anteriors presències a vuitens, el 2019 i el 2015, respectivament. Si l'equip que entrena Jorge Vilda passa, s'enfrontaria a quarts al guanyador del duel entre els Països Baixos i una Sud-àfrica que debuta en aquesta ronda. Per sota, vuit seleccions que ni tan sols han aconseguit en la seva història una final mundialista i només amb Anglaterra i França sabent què és jugar una semifinal. A més, ja és segur que una modesta com Colòmbia (25 del rànquing) o Jamaica (43) serà quartfinalistes, mentre que la gran sorpresa segurament del torneig, la debutant Marroc, intentarà donar la campanada davant de les franceses. La campiona d?Europa s?enfrontarà a una perillosa Nigèria il?amfitriona que queda, Austràlia, ho farà davant Dinamarca.