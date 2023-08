Selecció espanyola / @EP

La selecció espanyola femenina de futbol afrontarà aquest dissabte el seu duel dels vuitens de final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda contra Suïssa , un rival teòricament assequible i davant del qual té una gran oportunitat d'acabar per fi amb la 'maledicció de la cruïlla' a una gran competició internacional.

Espanya participa en el seu setè gran campionat amb l'esperança de guanyar per fi un partit eliminatori, cosa que se li ha resistit en els seus cinc intents anteriors, saldats amb quatre derrotes i un empat, amb consegüent eliminació a la tanda de penals. Uns números que ara intentarà trencar per començar a somiar amb una mica més gran a Oceania.

El combinat nacional es mesura a Suïssa , número 20 del rànquing mundial de la FIFA i davant la qual parteix com a favorita per estar a quarts i més a prop del somni mundialista, però haurà de bregar amb els dubtes que hagin pogut sorgir per la golejada encaixada davant El Japó (4-0) i per aquesta maledicció de no haver passat mai una cruïlla, encara que això també li ha passat al rival, més inexpert perquè juga una eliminatòria per segona vegada en la seva història, caient en el seu únic intent, als vuitens del Mundial del Canadà del 2015 davant el Canadà (1-0).

Espanya va tenir la seva primera cruïlla en un gran torneig a la històrica Eurocopa del 1997 on va finalitzar tercera. Després de superar la fase de grups d'un esdeveniment amb només vuit seleccions, es va mesurar a les semifinals davant Itàlia, però va caure per 2-1 i es va quedar sense final.

La 'Roja' va haver d'esperar 16 anys per tornar a una competició de nivell. Va ser l'EURO del 2013, on ja van ser convocades Irene Paredes, Alexia Putellas i Jenni Hermosos, i la selecció va patir per passar el seu grup i li va tocar en lliça a quarts una potent Noruega, que es va imposar clarament per 3-1.

Després de jugar el seu primer Mundial al Canadà dos anys després i no passar la fase de grups, Espanya, ja amb Jorge Vilda al capdavant, va afrontar il·lusionada l'EURO del 2017, on una altra vegada va passar amb una mica de patiment el seu primer grup per citar-se a quarts de final amb Àustria. Les espanyoles no van poder amb l'entramat defensiu del rival i van acabar caient eliminades a la tanda de penals.

El combinat nacional no va fallar a la cita amb el següent Mundial, a França el 2019, però tampoc va poder avançar més enllà dels vuitens de final. Va quedar segona de grup després d'Alemanya i això el va portar a enfrontar-se als Estats Units, i encara que va plantar cara, va acabar derrotada per 2-1, amb dos gols de penal de Megan Rapinoe.

I, finalment, l'estiu passat, a l'Eurocopa d'Anglaterra, la selecció femenina va tornar a superar la fase de grups, però la segona posició va provocar una cruïlla amb l'amfitriona. Espanya va vorejar el bitllet a les semifinals a l'anar guanyant fins al minut 84, però les angleses van empatar i es van quedar amb el bitllet a la pròrroga.