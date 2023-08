La Roja celebrant un gol d'Aitana Bonmatí / @EP

La selecció espanyola femenina de futbol va fer història aquest dissabte en aconseguir per primera classificar-se per als quarts de final d'un Mundial i ho va fer a més amb molt bona imatge, en golejar 1-5 Suïssa , en el seu millor partit fins ara, liderat per una sensacional Aitana Bonmatí, i encarrilat abans del descans.

El combinat nacional va trencar a la sisena oportunitat el seu mur en una gran competició internacional i per fi va guanyar una trobada eliminatòria que el fica entre els vuit millors ja d'aquesta Copa del Món d'Austràlia i Nova Zelanda, el primer objectiu. Ara espera el guanyador del Països Baixos-Sud-àfrica per buscar divendres avivar el seu somni.

Les espanyoles van aplacar a la gespa d'un ple Eden Park qualsevol mena de dubte després de la decepció davant del Japó. Amb un onze renovat i més ofensiu, i una major intensitat i concentració en totes les línies, aquesta vegada sí que va poder imposar el seu millor futbol davant una Suïssa, un esglaó, això sí, per sota de les Nadeshiko, però que no havia encaixat cap gol. Les suïsses, amb només un tret a porta, al descans ja en portaven quatre, en part per culpa d'una enorme Aitana Bonmatí, que va oferir la seva millor versió i letal cada vegada que va trepitjar l'àrea per demostrar la seva qualitat i que la seva candidatura a la Pilota de Or no és una quimera.

Espanya necessitava millorar i ja ho va fer des de l'alineació. Jorge Vilda va sorprendre amb un onze molt renovat, amb canvi de portera inclòs (Cata Coll per Missa Rodríguez), i més ofensiu amb Alba Redondo i Esther González a l'atac, i Jenni Hermoso al mig. I tot va semblar estar al seu lloc després del revés davant del Japó quan Aitana Bonmatí va fer el 0-1 als cinc minuts després que ho fregués la 'pitxitxi' de la Lliga F.

La fi de la imbatibilitat de Suïssa devia assentar l'equip, però llavors va arribar l'inesperat error de Laia Codina, parella aquesta vegada d'Irene Paredes. La central va cedir la pilota sense mirar on era realment la seva portera i l'esfèric se'n va anar sense remissió cap a la xarxa per a l'1-1 i en el que va ser curiosament la 'millor' ocasió de l'equip d'Inka Grings.

Estava per veure com afectaria aquest cop l'estat anímic de la 'Roja'. Però aquesta va saber refer-se, ajudada perquè de seguida va reprendre la davantera, amb Alba Redondo de nou més a punt que la seva marcadora per rematar de cap l'1-2 després d'una centrada d'una Ona Batlle que va fer molt de mal pel seu costat. El nou avantatge sí que va acabar d'assentar les espanyoles, més ben coordinades en la seva pressió i amb la defensa sense deixar maniobrar ni Crnogorcevic ni Bachmann, que van passar desapercebudes.

Espanya va aconseguir el comandament del partit de forma total. Aquesta vegada va trobar més buits pels costats i els seus centres laterals van crear problemes a una defensa rival massa dubitativa. El matx només tenia una direcció i les millors, i úniques, ocasions eren del combinat de Jorge Vilda, amb una Aitana Bonmatí cada cop més present i que feia por cada vegada que trepitjava l'àrea.

SEGONA PART MÉS 'TRANQUILA'



De fet, la centrecampista catalana va demostrar la seva tremenda qualitat per fer l'1-3 després de l'enèsim centre des de l'esquerra, convertit en or per la blaugrana, amb un canvi de cama que va enganyar Thalmann. Tot i el gran avantatge i la proximitat del descans, Espanya no va afluixar i abans d'anar-se'n a vestidors gairebé va sentenciar el duel després del seu setè córner, una faceta on aquesta vegada sí que va portar perill, i amb Laia Codina rescabalant-se del seu error entre un 'bosc de cames'.

Després del pas per vestidors, Vilda no va fer cap retoc per a uns segons 45 minuts més 'tranquils', però amb una Espanya concentrada en tot moment i que no va deixar que Suïssa pogués somiar la remuntada amb un gol inicial. L'equip espanyol només va concedir un xut, ben detingut per Cata Coll, encara que tampoc va assetjar tant l'àrea rival i va anar guardant una mica d'energia per a això.

A poc a poc, el seleccionador va anar ficant canvis, amb el debut de María Pérez, per dosificar els esforços en un duel ja sentenciat i on les millors ocasions van continuar sent de la 'Roja', només premiada amb el gol de Jenni Hermoso, que no va desaprofitar un mà a mà després d'un error a la sortida suïssa per tancar una golejada que anima una selecció que divendres que ve tindrà una nova cita amb la història, ja amb menys pes sobre l'esquena.