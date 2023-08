Aitana Bonmatí / @EP

La internacional espanyola Aitana Bonmatí ha assegurat que l'equip encara "té molt a dir" en aquest Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda , on aquest dissabte es van garantir el pas a quarts amb una victòria sòlida contra Suïssa (1-5), i ha demanat als aficionats que "confien" en elles, afirmant que "les coses" que tenien "al cap són passat".

"No esperava una reacció millor de l'equip. Un 5-1 en uns vuitens de final d'un Mundial no és fàcil. Confieu molt en aquest equip. Ara, pels quarts. Als aficionats els dic que confiïn en nosaltres, que hem fet història, perquè és la primera vegada en un Mundial que passem a quarts. Aquest equip hi té molt a dir", va assenyalar en declaracions a La 1 de RTVE després del matx.

La catalana va explicar que l'important resultat els permet deixar enrere el desastre davant del Japó. "Necessitàvem recuperar sensacions, jo personalment també, després de la derrota tan dura de l'altre dia. Crec que hem sortit molt bé al partit, sent nosaltres mateixes, traient-nos tota la pressió. Totes les coses que teníem al cap són passats. Hem vingut. a guanyar i així ha estat”, va finalitzar.