Japó - Noruega / @EP

La selecció japonesa de futbol femení es va classificar aquest dissabte per als quarts de final del Mundial , que s'està disputant a Austràlia i Nova Zelanda, després de vèncer per 3-1 el combinat de Noruega , que va pagar molt car els seus errors en defensa i no va poder recompondre's a temps.

A l'Estadi Regional de Wellington, es van avançar les japoneses al quart d'hora, i ho van aconseguir amb força fortuna. En un centre d'Hinata Miyazawa a mitja altura amb la destra, a banda canviada, Ingrid Syrstad Engen va tocar la pilota i va desviar la seva trajectòria fins a colar-se a la porteria noruega.

No va trigar gaire Noruega a empatar, per obra de Guro Reiten gràcies a un cop de cap dins de l'àrea, fent bo un centre de la seva companya Vilde Boe Risa des de la banda dreta. Tot i això, les 'Nadeshiko' van encaixar bé aquest gol i després del descans van tornar a prendre la davantera al marcador.

Al minut 50, la mateixa Vilde Boe Risa va cometre una fallada en la sortida de la pilota des del darrere i la nipona Risa Shimizu va robar en zona perillosa, disparant a boca de canó per establir el 2-1. L'equip noruec es va anar bolcant gradualment sobre la porteria rival i el Japó va sentenciar el partit al contraatac.

Al 81', des del seu propi camp, Aoba Fujino va filtrar una passada en llarg i ras a la cursa de Miyazawa, que es va plantar davant d'Aurora Mikalsen i va marcar amb un xut amb l'esquerra per sota, enganxat al pal. A les acaballes del matx, la portera nipona Ayaka Yamashita va impedir amb una parada que Karina Saevik reduís distàncies de cap.

Ple de victòries de moment en aquest Mundial per a les Nadeshiko, que a la ronda de quarts s'enfrontaran al vencedor del duel que viuran les seleccions de Suècia i dels Estats Units aquest diumenge (11.00 hores) a l'Estadi Rectangular de Melbourne.