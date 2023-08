Marta Vieira da Silva / @EP

1986. La selecció brasilera femenina de futbol disputava la seva primera trobada, després que entre el 1941 i el 1979 estigués prohibida la pràctica oficial d'aquest esport per a les dones. Aquest mateix any, a Dois Riachos, al nord-est del Brasil, naixia Marta Vieira da Silva , destinada a convertir-se en la millor jugadora de la història i que canviaria per sempre la manera de percebre la dona en el futbol.

Dimecres, amb l'eliminació del Brasil a la fase de grups del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, Marta confirmava el seu adéu a la 'canarinha', fent el pas d'ídol a llegenda. Sis vegades millor jugadora del món (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 i 2018) i màxima golejadora (17) de la història dels Mundials masculins i femenins -per davant de l'alemany Miroslav Klose (16) i amb 23 partits disputats- , 'A Rainha' -'La Reina'- va disputar el seu últim Campionat del Món als 37 anys, 20 després de debutar en un.

Ha estat l'únic títol que se li ha resistit, juntament amb l'or olímpic, a una davantera que atresora al seu palmarès dos ors a Jocs Panamericans, tres Copes Amèrica, dues plates olímpiques, una Lliga de Campions i una Copa Libertadores.

“Fa 20 anys, el 2003, ningú coneixia la Marta. Era la meva primera Copa. 20 anys després, som referència per a moltes dones a tot el món. Hem obert les portes a la igualtat ”, va recordar entre llàgrimes a la roda de premsa de el seu comiat internacional. "Marta s'acaba aquí, però continuen".

Passar a la posteriotat era simplement una quimera quan Marta començava a donar les primeres puntades de peu a la pilota a la seva localitat natal, on l'absència d'equips femenins el va fer començar a jugar amb nens. Va ser als 14 anys, a Rio de Janeiro i, quan va començar a compartir vestidor amb dones.

Al Vasco da Gama, l'any 2000, va disposar de la seva primera gran oportunitat professional abans de recalar al Santa Cruz i fer el salt a Europa, el 2004, amb l'Umea suec, amb què va conquistar la 'Champions' femenina e va fer sonar el seu nom a escala global.

Abans, el 2003, es va vestir per primera vegada la 'verda-amarela', una samarreta amb què ha anotat 111 gols en les seves 133 internacionalitats. Des del seu debut, Marta es va erigir com la referència de la canarinha. Càrrega amb sis Mundials a l'esquena, i va ser a la Xina 2007 on més a prop es va quedar del trofeu, un subcampionat que va saber a poc. També se li va resistir l'or olímpic en els seus cinc Jocs disputats, penjant-se la plata tant a Atenes 2004 com a Pequín 2008.

El seu llegat, en canvi, és etern. Tot i que continuarà jugant a l'Orlando Pride de la National Women's Soccer League nord-americana, el seu comiat internacional deixa orfe al panorama futbolístic femení del primer gran nom de la seva història, un camí que després van emular figures com Ada Hegerberg, Megan Rapinoe o Alexia Putellas.

"Quan vaig començar a jugar jo no tenia un ídol en el futbol femení. Vosaltres (la premsa) no ensenyàveu els partits, com ho anava a veure? Com entendria que podia arribar a la selecció i convertir-me en una referència?" , rememora Marta. "Avui sortim al carrer i la gent ens para, els pares ens diuen "la meva filla t'adora, ella vol ser com tu". No només passa amb la Marta, passa amb altres esportistes també. Avui tenim les nostres pròpies referències, i això no hauria passat si ens haguéssim parat davant els primers obstacles", ressalta.

No va importar que marxés del Mundial oceànic sense convertir-se en la primera jugadora, home o dona, a anotar en sis Campionats del Món ni el seu rol secundari sortint des de la banqueta. Els aficionats la van honrar amb una ovació al Melbourne Rectangular Stadium, on el Brasil es va quedar sense opcions de superar la fase de grups davant Jamaica, quan va ser substituïda després de ser finalment titular. El món del futbol no oblidarà la seva primera 'reina'.