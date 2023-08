Selecció d'Anglaterra / @EP

La selecció d'Anglaterra ha aconseguit aquest dilluns la seva passada als quarts de final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda després de patir per vèncer Nigèria als penals després d'empatar sense gols.

L'actual campiona d'Europa arribava al duel de vuitens després d'un pas immaculat per la fase de grups, però al davant tenia un rival que li va exigir i que va demostrar que la seva presència als vuitens de final i que la seva victòria davant Austràlia no eren fruit de la casualitat.

Des de l'inici, les africanes van saber incomodar les angleses, evitant que les de Sarina Weigman imposessin el seu ritme i fins i tot arribant a incomodar la meta rival. Tot i l'absència d'Asisat Oshoala, les de Randy Waldrum van disposar de dues ocasions molt clares en els primers minuts, un xut al travesser de Plumptre i una ocasió de Kanu que va obligar a lluir-se Earps.

En passar la mitja hora de matx es va produir la jugada que va poder canviar el partit. Daly va rebre una empenta d'Ajibade que la col·legiada va interpretar com a penal, però després de revisar-ho al VAR, va corregir la seva decisió.

Al segon temps es va mantenir la igualtat. Anglaterra, on Keira Walsh va ser titular, s'aproximava a força d'arreus, mentre que Nigèria aguantava i sortia al contraatac, atur els dos equips no van tenir la punteria necessària per obrir el marcador, malgrat diverses arribades perilloses.

A més, el panorama va empitjorar per a les angleses quan la col·legiada, després de l'avís des de la sala VOR, va expulsar per vermella directa la davantera Lauren James per una trepitjada intencionada a una jugadora nigeriana quan aquesta era a terra. Tot i la inferioritat, la campiona d'Europa va saber aguantar bé els minuts restants i la pròrroga per trobar el bitllet a la tanda de penals i espera el guanyador del Colòmbia-Jamaica.