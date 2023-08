Aitana Bonmatí (esquerra) i Jill Roord / @EP

Les seleccions d'Espanya i els Països Baixos es veuran les cares aquest divendres als quarts de final del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda , un duel equilibrat i on es perfilen vitals les figures de dos centrecampistes que es retroben més de dos mesos després i que estan brillant amb llum pròpia en aquest torneig.

Aitana Bonmatí i Jill Roord són fonamentals als entramats de Jorge Vilda i Adries Jonker , i la seva actuació a l'Sky Stadium de Wellington serà clau per a les opcions dels dos equips. Les dues jugadores, pertanyents a la mateixa generació, es coneixen bé i s'han mesurat diverses vegades els últims anys, a nivell de clubs, i ara portaran aquesta 'rivalitat' al panorama internacional.

Fa una mica més de dos mesos, la de Sant Pere de Ribes , de 25 anys, i la d' Oldenzaal , de 26, van ser titulars a la final del 3 de juny a Eindhoven (Països Baixos) de la Lliga de Campions amb el FC Barcelona i el Wolfsburg. Roord va vorejar per moments el títol continental quan el seu equip dominava 0-2 al descans, però la glòria va ser per a Bonmatí.

La catalana es va coronar amb la seva segona Champions després de la del 2021 davant el Chelsea anglès, on a més va ser elegida 'MVP' de la final, i es va confirmar com una de les millors futbolistes en l'actualitat del Vell Continent i possible candidata a la Pilota d'Or , un somni que passa per la millor actuació possible en aquesta Copa del Món.

Un any abans, l'equip blaugrana i l'alemany s'havien vist les cares a les semifinals de la màxima competició continental, novament amb alegria per al primer, que va resoldre l'eliminatòria en un Camp Nou de rècord amb un demolidor 5-1 i Aitana Bonmatí obrint la festa. Roord va marcar a la tornada (2-0) amb un gran xut, una de les seves qualitats.

AITANA, 'TOT TERRENY', ROORD, ENTONADA AMB EL GOL EN AQUEST MUNDIAL

Ara, amb un premi també suculent com quedar-se a dos partits de ser campiones del món, es veuran les cares disposades a demostrar perquè estan sent claus en aquest Mundial. Segons les estadístiques de 'Driblab', la internacional espanyola, que juga més de volant interior i que trepitja molt l'àrea, ha marcat tres gols i ha fet dues assistències, creant a més vuit ocasions i rematant en 15 ocasions, bona prova del seu impacte ofensiu.

A més, la catalana ha tingut un 88% de passada, amb 226 completats, ha guanyat 15 duels i ha recuperat 31 pilotes. El seu millor partit va ser l'últim, als vuitens de final, on va ser imparable per a Suïssa, on va deixar detalls de la seva qualitat i la seva afinitat amb el gol, ressaltant-se del seu pobre partit contra el Japó.

Tot i això, al davant tindrà una centrecampista, més del perfil de migcampista, però que arribarà a aquests quarts de final amb quatre gols en el seu haver, encara que amb cap assistència. La nova jugadora del Manchester City, que va sonar per al FC Barcelona, també ha estat encertada en passades completades (191) i en encert de passi (88 per cent), mentre que ha executat 18 remats, amb 22 per cent d'encert, guanyat 29 duels i ha recuperat 22 pilotes, a més de vuit regats completats.

La neerlandesa buscarà la seva particular 'revenja' davant d'una Aitana Bonmatí, elegida la millor jugadora de la Lliga de Campions passada i que va formar part de l'onze ideal. Al Philips Stadion, la de Sant Pere de Ribes, que va jugar gairebé tota la trobada (va ser canviada el 90 per Alexia Putellas) va ser determinant amb quatre remats, quatre ocasions creades, una assistència per al 2-2 de Patri Guijarro, nou recuperacions i set duels guanyats. En canvi, Roord, que va jugar 71 minuts, no va brillar tant, amb només una ocasió generada, quatre remats, només dues recuperacions i cinc duels guanyats.