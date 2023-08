França - Marroc / @EP

La selecció de França ha completat aquest dimarts el darrer partit de vuitens al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda i ha superat amb comoditat el Marroc (4-0).

L'equip entrenat per Hervé Renard no va donar cap opció a les nord-africanes i va fer bo el favoritisme que li donava la cinquena posició al rànquing FIFA. La fluixa defensa marroquina només va aguantar quinze minuts sense rebre cap gol, fins que una precisa centrada des de l'esquerra de la lateral Sakina Karchaoui va posar en safata el gol a Kadidiatou Diani.

El gol va ser un esperó per a les europees, que no van trigar gaire a fer el segon per mediació de Kenza Dali i el tercer, d'Eugenie Le Sommer, deixant el partit sentenciat el partit en menys de 30 minuts. Amb l'avantatge, França es va centrar més a controlar la pilota i deixar passar els minuts.

A la segona meitat l'equip de Reynald Pedros va aprofitar la relaxació francesa i va millorar, i fins i tot va arribar a inquietar la meta de Pauline Peyraud-Magnin, però la falta d'encert li va impedir marcar el gol de l'honor. Qui si va aconseguir perforar la xarxa per segona vegada va ser Le Sommer, anotant el quart i definitiu gol de les seves.

Amb aquest resultat França es classifica per a quarts de final per quarta vegada en la seva història i lluitarà dissabte que ve amb l'amfitriona Austràlia per accedir a la penúltima fase, ronda que ja va trepitjar al Mundial d'Alemanya el 2011.