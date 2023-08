Jorge Vilda / @EP

El seleccionador nacional femení de futbol, Jorge Vilda , ha confessat que hi ha "una energia diferent" abans del vital duel de quarts del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda davant dels Països Baixos, "un equip molt sòlid i molt complet", i ha demanat a la afició d'Espanya que els animi malgrat l'hora del partit (3.00 hores de divendres) perquè no "defraudaran", lloant que les seves jugadores compten cada vegada amb "una ànima més gran".

"Se sent una energia diferent, estem gaudint el moment com hem fet des del principi. Sabem que tothom està pendent i volem fer feliç tothom", va recalcar Vilda a la roda de premsa prèvia al partit.

Per això, ha demanat a l'afició a Espanya, malgrat que el partit és a les 3.00, "que no es fiquin al llit". "Crec que és més fàcil no ficar-se al llit que aixecar-se a les 2:30. No sé si era una cosa així el que els dijous d'ara eren els divendres d'abans, ja que s'animin que no defraudarem, que és un dia històric per al futbol espanyol i que volem fer feliços tot el país", va subratllar.

El tècnic madrileny va deixar clar que el seu equip està "unit, molt il·lusionat i que lluita i competeix pel mateix objectiu" i va elogiar la feina que ha fet des de l'inici de la concentració. "L'ànima d'aquest equip cada vegada és més gran. Els entrenaments han estat molt bons en aquests cinc dies i avui, quan ha acabat l'entrenament, fins i tot al principi, hi havia una energia especial, m'agrada molt el que veig als ulls de les meves jugadores", va advertir.

Vilda també va felicitar "els serveis mèdics" per aconseguir que hagin arribat fins als quarts de final "amb les 23 jugadores disponibles". "No és casualitat, si no és amb una bona feina al darrere no s'aconsegueix", va remarcar el seleccionador.

El preparador del combinat nacional va apuntar la dificultat de mesurar-se als Països Baixos, "un equip molt sòlid i que és aquí per mèrits propis". "Tenen tres centrals de garanties que van bé per baix i que van bé per dalt en duels aeris i en la pilota parada. Després, tenen jugadores de qualitat que poden definir el partit a la mínima que et descuidis com a Roord, que no t'has fet adonat i ja ha fet dos gols, o Beerensteyn amb la seva velocitat a dalt", ha detallat.

"És un equip molt complet que també té alternatives i també vull destacar que Martens està donant un gran rendiment que feia un temps que no la vèiem a aquest nivell. Són grans jugadores i un gran equip que exigirà el millor de nosaltres", va afegir sobre això.

Per Vilda, "sí pot ser que hi hagi un mini partit al mig" perquè el seu rival compta aquí "amb jugadores de qualitat a qui els agrada combinatiu" i ha reconegut que el fet de juguin amb tres centrals "canvia coses". “Ja ens hem enfrontat a un sistema similar amb jugadores de diferents característiques (Japó) i és una cosa que hem tornat a entrenar amb la certesa que hem de millorar. Hem fet alguns matisos i les jugadores ho han entès bé. Sabem que tenim recursos i anem amb aquesta tranquil·litat i seguretat", va considerar.

"LES NOSTRES JUGADORES TAMBÉ HA JUGAT PARTITS IMPORTANTS"

"Nosaltres no tenim secrets, ni tampoc tenim por que revelin alguna cosa que ningú conegui. Saben com juguem, saben la filosofia que seguim. Espanya estarà molt present al partit i hem analitzat quina és la seva proposta. Sí pensem que molts equips poden canviar quan s'enfronten a Espanya i hem de remenar totes les possibilitats, però les jugadores estan ben preparades i tenen clar el pla", va assegurar el tècnic.

Aquest espera "un partit molt igualat" i on no creu que la experiència més gran del rival pugui ser decisiva. "Tenen jugadores amb experiència d'haver arribat lluny en grans tornejos i això els pot portar a jugar d'una manera, però les nostres jugadores també han jugat coses importants a nivell de clubs i en les categories inferiors han arribat a finals. Sé que en donaran el cent per cent", va expressar sobre la teòrica major experiència del combinat neerlandès, campió d'Europa el 2017 i actual subcampió del món.

El madrileny va ser preguntat per Damaris Egurrola, que finalment va declinar jugar amb la selecció espanyola i que aquest divendres ho farà amb la dels Països Baixos. "Ens ocupem i preocupem de jugadores seleccionables, no canviaria cap dels meus 23 futbolistes per cap altra", ha conclòs, alhora que ha afirmat que "el valor del braçalet de capità és màxim". "Totes són capaces de transmetre valors, sento que tinc 23 capitanes", va declarar.

Finalment, ha confessat que ha tingut "aquesta influència des de molt a prop" de Johan Cruyff perquè li ha tocat viure "aquesta etapa daurada a Barcelona". "Però he tingut la sort de ser a prop de grans entrenadors i em sento un privilegiat per això", va puntualitzar.

"Cruyff va canviar el futbol i aquesta selecció té molts conceptes, matisos i una filosofia molt propera al que ell volia, però el futbol ha evolucionat i nosaltres també. Tenim una versió més àmplia d'aquest futbol, amb més verticalitat. Sempre és un partit bonic contra els Països Baixos perquè és un enfrontament de futbol ofensiu", va opinar el seleccionador espanyol.