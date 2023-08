Aitana Bonmatí / @EP

Les seleccions d' Espanya i els Països Baixos s'enfrontaran aquest divendres per un lloc a les semifinals del Mundial Femení de Futbol que s'està disputant a Austràlia i Nova Zelanda, un duel entre dos equips amb una filosofia similar amb la possessió com a senya d'identitat i que estrenyen a dalt, però que ataquen de manera diferent.

Els dos combinats s'han plantat a l'antepenúltima ronda d'aquesta Copa del Món sent fidels a la seva aposta i no sembla que això canviï a la gespa de l'Estadi Sky Stadium, on es veuran les cares dues onzes que han dominat l'esfèric i amb nombres ofensius semblants.

Així, les espanyoles han marcat 13 gols, sent el segon millor combinat només superat pel Japó (14), per 11 de les neerlandeses (quartes), millors en el defensiu, amb només una mica encaixat, davant dels Estats Units i a pilota parada, per els cinc que ha rebut l'equip de Jorge Vilda, quatre davant el Japó.

Segons dades de 'Driblab', aquest xoc de quarts reunirà la selecció que més possessió de pilota ha tingut, Espanya, amb un aclaparador 75%, davant de la quarta en aquest aspecte, que l'ha dominat en un 64%, amb especial esment al seu duel davant les potents nord-americanes, que també van controlar en aquest aspecte.

Tot i això, l'ús de la possessió a nivell ofensiu l'usen de manera diferent. Tots dos aposten per atacar de manera posicional i amb jugades llargues, però Espanya opta per diverses i fer servir més el centre lateral ja que és l'equip que més centra (139), mentre que els Països Baixos prefereix les passades filtrades. De fet, només ha fet 32 centres a l'àrea.

La 'Roja' és l'equip que més passades ha fet en camp rival (1.888), una dada que indica que la seva posició al camp és més alta i també ha estat la que més ha rematat (colpeig amb direcció a porteria) fins al moment (104), mentre que el seu rival és el quart en aquest aspecte (73).

A més, aquestes dues seleccions també destaquen per la seva bona pressió a la sortida de pilota dels seus oponents, una de les seves senyes d'identitat. Les espanyoles són les terceres en aquest apartat amb 44 pilotes recuperades, tot i que haurà de ser precisa aquest divendres perquè al davant tindrà la que més pilotes ha recuperat (50)