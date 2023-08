Salma Paralluelo / @EP

La selecció espanyola femenina de futbol continua fent història al Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda i es va classificar aquest divendres per a les semifinals després de derrotar per 2-1 els Països Baixos , actual subcampiona, en un partit que es va haver de decidir en una tensa pròrroga on va sentenciar un gran gol de Salma Paralluelo.

La jove davantera aragonesa, atleta no fa gaire, va aparèixer quan més falta feia i més amenaçava el rival. En una de les poques transicions que va concedir el combinat neerlandès, la jugadora del FC Barcelona va trobar l'espai que se li havia negat fins aleshores, va conduir amb fermesa, es va obrir a l'esquerra i la va creuar imparable per desfermar l'eufòria.

Espanya no es desperta del seu somni mundialista. A l'equip de Jorge Vilda li va costar acabar amb la resistència de la campiona d'Europa del 2017, sotmesa en els primers 45 minuts en una gran versió del combinat nacional liderada per Jenni Hermoso i Mariona Caldentey, però que va trobar la pròrroga en una distracció al afegit i quan les espanyoles acariciaven el bitllet ia partir d'aquí es va tornar una amenaça més gran.

El seleccionador va mantenir pràcticament la seva confiança en l'onze de vuitens i només va introduir la novetat de Mariona Caldentey per Salma Paralluelo, titular els quatre xocs anteriors. La balear va respondre amb el seu talent i amb Jenni Hermoso van desarmar el migcamp dels Països Baixos, que va patir molt en uns primers 45 minuts de domini espanyol sense premi.

Tot i la importància de la cita, Espanya es va assentar ràpidament a la irregular gespa de l'Sky Stadium on les dues quartfinalistes no van defraudar i van prémer des de l'inici. Però la 'Roja' es va agafar a la seva qualitat i malgrat comptar amb una Aitana Bonmatí una mica intermitent, va gaudir de les millors ocasions ja des de l'inici amb una clara d'Esther González, incansable fins que se'n va anar a la banqueta, que no va saber definir davant Van Domselaar després d?un mal control que el va fer perdre l?avantatge després d?una gran paret amb Jenni Hermoso.

L'actual subcampiona del món, amb Damaris Egurrola titular i amb Jill Roord i Lieke Martens neutralitzades, no va aconseguir agafar-li el pols al xoc i es va aliar amb els pals, que per partida doble, un després d'una bona mà de la portera neerlandesa, li van negar el gol a Alba Redondo a la mateixa jugada. Dos xuts, d'Esther González i Mariona Caldentey, van tancar el primer bon tram del combinat nacional, ferm en defensa també per a penes passar problemes, excepte un centre xut de Brugts.

Països Baixos va apostar més pel joc directe, en bona part per treure's la bona pressió d'una Espanya, el tram final de primera meitat de la qual va ser òptim, amb gol anul·lat a Esther González que va empènyer lleugerament avançada una rematada amb tot a favor d'Alba Redondo i després d'una maniobra genial i un gran centre d'Ona Batlle, que va donar un gran nivell a les dues àrees. La davantera andalusa va donar un altre avís abans d'un descans amb poc botí per a allò ofert pel combinat de Jorge Vilda.

ESPANYA FREGA EL BITLLET I DESPRÉS PATEIX

I després del pas per vestidors, el guió no va variar gaire, però l'actual subcampiona del món va viure menys aclaparada malgrat el bon inici d'Espanya, amb un xut afilat d'Esther González que se'n va anar per poc i contínues arribades a l'àrea rival, encara que amb certa manca d'encert per haver tret més partit.

Però els Països Baixos va aguantar i de mica en mica va anar aprofitant els espais que ocasionalment deixava la selecció espanyola en els seus atacs. I així va arribar l'ensurt en forma de penal, finalment anul·lat per Stephanie Frappart després de consultar el VAR, però que va obrir un període de dubtes a les espanyoles, buscant un canvi amb l'entrada de Salma Paralluelo.

I el panorama es va obrir quan s?afrontaven els minuts decisius amb una innocent mà de Van der Gragt. El VAR va avisar la col·legiada i el penal el va transformar, amb suspens, Mariona Caldentey. Però amb el marcador a favor, la 'Roja' va ser un manat de nervis i va concedir més del que havia fet fins aleshores. Van der Gragt, ja despenjada com a davantera, va esmenar el seu error a l'afegit i va enviar el partit a la pròrroga.

En el temps suplementari, Espanya, que va buscar solucions amb les entrades d'Olga Carmona, Alexia Putellas i Eva Navarro, va ser la que va patir. Ivana Andrés va realitzar un tall magistral i Beerensteyn en va tenir dues de molt clares per haver sentenciat. La neerlandesa ja va fallar tot seguit Jenni Hermoso va coronar el seu enorme partit trobant la gambada de Salma Paralluelo per allargar el somni. Dimarts, Japó o Suècia guarden la clau de la final.