Jorge Vilda / @EP

El seleccionador nacional femení de futbol, Jorge Vilda , es va mostrar "molt feliç", com la resta de l'expedició espanyola al Mundial 2023, després de segellar aquest divendres el bitllet a semifinals amb un 2-1 sobre els Països Baixos a la pròrroga, agraint el suport de la RFEF amb Luis Rubiales "al capdavant".

"El primer que penso és en la meva família però cal ressaltar la Federació, amb Luis Rubiales (president de la RFEF) al capdavant. Des del primer dia han estat recolzant i sense això no hagués estat possible. Ara, a recuperar ja per les semifinals", va dir en declaracions a TVE.

Espanya va engrandir el seu pas històric per Austràlia i Nova Zelanda colant-se per primera vegada en semifinals d'un Mundial. "Al final és la feina conjunta. Portem 50 dies de preparació, però és un partit pel qual s'estan preparant tota la vida. Tot compta i ara tot val la pena", va afirmar.

Les de Vilda, que s'estrenaven també a la ronda de quarts, van signar una gran primera meitat però al segon temps van haver de patir, amb els Països Baixos forçant la pròrroga al minut 91. “Hem perdut duels aeris, ens han fet contres. L'equip s'ha refet. Com ha lluitat, com s'ha crescut a l'adversitat, després el gol de Salma i la felicitat", ha apuntat.

"Ha estat un partit més patit del que s'ha vist. A la pròrroga era seguir creient, guanyar una altra vegada els duels. Ens estaven fent mal. Amb els canvis, amb Salma i Eva, hem agafat velocitat en banda, recuperat pilotes a el mitjà i estem molt feliços", va acabar.