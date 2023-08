Jenni Hermos / @EP

La davantera de la selecció espanyola Jennifer Hermoso s'ha mostrat "super emocionada" després d'aconseguir aquest divendres el bitllet per a les semifinals del Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda, cosa que "ja no és casualitat" ni perquè se'ls hagi "regalat res".

"Estic super emocionada, no paro de plorar, és un moment que ho hem somiat moltes vegades i ara ho tenim aquí, estic super feliç. És d'una generació de fa molts anys i això és el que em fa sentir així, que han passat molts anys, moltes coses. Hem hagut de lluitar i tinc la sort de ser aquí, d'haver treballat per somiar i gaudir de dies com avui", va assenyalar Jennifer Hermoso a 'Radio Marca'.

La madrilenya ha recalcat que aquest triomf "és part de tot el futbol espanyol" que ha estat "lluitant des de fa molt i de totes les jugadors que van començar al seu dia". "Estem a semifinals un Mundial, es diu aviat que arribem fins al final d'aquest Mundial. Ara ens queden dos partits sí o sí, és de riure i plorar alhora", va confessar.

La jugadora del Pachuca va celebrar que la semifinal sigui a una hora "una mica millor perquè la gent pugui aixecar-se amb el cafè i les porres". "Serà un altre dia històric, tot Espanya ha d'estar amb nosaltres. Això ja no és casualitat, no se'ns ha regalat res i ara que tota Espanya ho gaudeixi", ha sentenciat.