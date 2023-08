Foto: Europa Press

Anglaterra serà el rival d'Espanya a la final del Mundial de futbol . El combinat nacional britànic ha derrotat Austràlia (1-3) a la segona semifinal, jugada el migdia (hora espanyola) d'aquest dimecres 16 d'agost.

Toone va avançar les lionesos a la primera meitat, però l'estrella aussie , Sam Kerr , va fer embogir l'estadi amb l'empat, aconseguit en els primers compassos després de la represa.

Tot i l'empenta, amb l'alè de l'afició, que va suposar el gol de l'empat de les Matildas , les angleses van seguir collant, primer amb una centrada enverinada de Bronze i després amb un bon cop de cap de Russo , va deixar clar que no volia la pròrroga.

I quan no estaven en el millor moment, Hemp va aprofitar, després d'un enviament frontal sense gaire perill, la indecisió de Carpenter dins de l'àrea per connectar amb la pilota i enviar-la al fons de la xarxa per silenciar l'estadi.

El temps i el marcador estrenyien Australia, obligada a ser més ofensives, però això va deixar més buits enrere, quan a més els dubtes assetjaven les centrals oceàniques Hunt i Polkinghorne. Ja passat el minut 80, van tenir diversos acostaments a la desesperada que no van tenir èxit.

Anglaterra va defensar amb dents i ungles el resultat, i va poder tenir un final tranquil gràcies a l'1-3 que va sentenciar la semifinal. Així, les angleses es citen a la gran final del proper diumenge 20 amb Espanya, a la qual ja van guanyar a quarts de final de l'Eurocopa .