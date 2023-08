Foto: Instagram (@salmaparalluelo)

Excel·ler en dos esports és a l'abast d'una minoria... entre qui cal comptar Salma Paralluelo . L' extrem del Barça va decidir, l'any passat, deixar l'atletisme (on també competia a alt nivell) per dedicar-se únicament al futbol.

I tenint en compte els resultats recents (ho ha guanyat gairebé tot amb el seu club i és finalista del Mundial amb la selecció espanyola), la decisió no podria haver estat millor.

DE TITULAR A REVULSIU

L'aragonesa, que va començar la Copa del Món deixant algun dubte en el seu rendiment, ha anat de menys a més al torneig, sent decisiva a les cruïlles de quarts de final i semifinals. Tot i no partir a l'onze, després de ser titular a la fase de grups, l'aragonesa va ser l'autora del gol de la victòria a la pròrroga davant els Països Baixos, on va demostrar les seves condicions amb espais, i va ser l'autora de l'1-0 contra Suècia a semifinals. Dos gols que demostren que, malgrat la seva edat, és diferencial i no li crema la pilota en els moments 'calents', sent la segona atacant espanyola amb més accions amb pilota realitzades per minut de joc (0,76), només per darrere de Jenni Bell (0,86).

La noia de 19 anys és una agitadora nata, i per això està sent ara la principal arma de Jorge Vilda des de la banqueta, bé sigui d'extrem o com a '9'. La saragossana té la capacitat de generar impacte al joc d'Espanya i al rival des del moment en què trepitja la gespa. La seva velocitat i desequilibri, és la jugadora del torneig que més regats ha completat (21), aporten verticalitat al joc d'Espanya quan les defenses rivals ja estan cansades. A més, també una de les jugadores que més remata a porteria del torneig amb 17 intents.

Regat i finalització a què la jugadora d'espanyola suma la capacitat de generar ocasions. Paralluelo és la tercera atacant de tot el torneig que més ocasions ha creat amb 10, només per darrere de Jenni Hermoso i la japonesa Aoba Fujino. que és una jugadora capaç de marcar també amb la cama 'dolenta', la destra.