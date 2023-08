La lateral anglesa, després d?un partit. Foto: Europa Press

La lateral dreta de la selecció anglesa, Lucy Bronze, considera que l'experiència d'Anglaterra en guanyar una gran final (l'Eurocopa 2022) podria ser crucial en el partit decisiu del Mundial del diumenge 20 contra una Espanya que coneix bé.

" Sabem com guanyar finals. Això és una cosa que Espanya no té i que tenim nosaltres. Aquesta és una experiència que no només tinc jo, sinó que molts d'aquests jugadors d'Anglaterra tenen", va assegurar la defensa del Barça.

"Ens enfrontem a un equip que personalment conec molt bé", va afegir la britànica a la roda de premsa del passat dia 17 d'agost.