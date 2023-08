Foto: Iberdrola

L'exkarateca Sandra Sánchez, la snowboarder Queralt Castellet i la surfista Lucía Martiño han visitat la selecció espanyola femenina de futbol durant el seu entrenament a Sidney per donar-li ànims per a la final del Mundial, que les de Jorge Vilda juguen el diumenge 20 contra Anglaterra.

Les tres esportistes es van desplaçar a Austràlia per recolzar el combinat a la cita més important de la seva història. In situ , els van traslladar el seu ànim i els van desitjar sort per a la transcendental cita, a més de conversar sobre les sensacions prèvies a la final.

FAN ZONES DE LA MÀ D'IBERDROLA

Aquest diumenge, zones d'animació s'instal·laran a Valladolid, Madrid i Cadis. Iberdrola va ser la primera a impulsar el futbol femení, donant nom a Iberdrola Primera Divisió Femenina RFEF des de l'any 2016, una competició que va canviar el seu nom a Primera Iberdrola el 2018 fins a la temporada 2021-22.

Amb la professionalització del futbol femení continua exercint el seu compromís impulsant competicions com ara la Copa de la Reina Iberdrola i la Supercopa d'Espanya Iberdrola, així com la Primera Federació Iberdrola. L'elèctrica recolza també 32 federacions nacionals esportives i dóna nom a 32 lligues de màxima categoria ia 100 competicions més.