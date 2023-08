Foto: RTVE

Va ser una acció que va acaparar tant anàlisis i reaccions com la mateixa final: el petó que el president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, va donar a una de les futbolistes del combinat espanyol, Jennifer Hermoso, ha generat un tsunami de reaccions i condemnes, principalment a través de les xarxes socials.

Peticions de dimissió per part d'entitats com la Federació de Dones Progressistes de la Comunitat Valenciana, condemna rotunda de les ministres en funcions d'Igualtat, Irene Montero, i de Drets Socials i Agenda 2023, Ione Belarra... El gest de Rubiales no ha estat defensat pràcticament per ningú, però és que fins i tot hi ha qui assegura que podria tenir conseqüències al seu càrrec.

En el seu perfil de TikTok, @tuabogadoparticular assegura que FIFA prendrà cartes a l'assumpte i que el cessarà del càrrec.

Aquest jurista es pregunta si el president hagués fet el mateix en la celebració d'una victòria de la selecció masculina i apunta que "és un delicte d'agressió amb contingut S després de la redacció de la llei del sol sí que és sí, al Codi Penal a el seu article 178 i amb l'agreujant del 178.2 per abús de superioritat”.

El mateix advocat assegura que FIFA ja prepara una querella, i que l'únic recurs és que "al·legui que no hi va haver ànim libidinós", justificant-ho en la confiança que té amb la futbolista i amb la resta d'integrants del combinat entrenat per Jorge Vilda.