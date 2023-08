EuropaPress 1337237 exdelegat govern contra violència generola universitat no només no evita

L'exdelegat del Govern contra la Violència de Gènere, Miguel Lorente , ha qualificat d'"agressió sexual" el petó del president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales , la jugadora de la selecció espanyola de futbol, Jenni Hermoso , després de guanyar el Mundial. "Som una societat capaç d'utilitzar la violència com a forma d'expressió de l'alegria", ha lamentat en declaracions a Europa Press després de ser preguntat sobre això.

"Em sembla una polèmica molt lògica, molt expressiva del que és una actitud crítica davant d'aquest tipus de conductes, que estan totalment normalitzades, per tant, invisibilitzades, perquè el que ell porta a terme és una agressió sexual. El que passa és que no hi ha denúncies. Si ell fa això en un altre context o en aquest i la jugadora ho denuncia, de totes totes ho condemnen", indica.

En aquest sentit, ha posat el focus a la importància de denunciar. "El significat que cada persona li dóna és una cosa pròpia. Per això el Codi Penal, en aquest tipus de delictes, exigeix la denúncia de la víctima" , ha asseverat.

Per tot això, ha reconegut que allò que realment li ha cridat l'atenció sobre aquest assumpte és "veure com conductes violentes dins de la violència sexual estan tan normalitzades que es poden dur a terme com a expressió d'alegria, de satisfacció o del que vulguem".