Foto. Europa Press

"Orgull admiració i etern agraïment", després d'un "èxit" que "rendeix tribut a altres generacions". Estan han estat les paraules que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, ha dirigit a les jugadores i el cos tècnic de la selecció espanyola campiona del Mundial de futbol. El cap de l'executiu també ha anunciat la distinció a l'equip amb la Medalla d'Or de la Reial Ordre del Mèrit Esportiu.

"Vull agrair-vos de cor el que heu fet, com ho heu fet i com ens heu fet gaudir. Jo crec que l'orgull per allò aconseguit, l' admiració per com heu jugat per aconseguir aquesta Copa del Món i l' etern agraïment del conjunt de la societat espanyola, que ha gaudit, que ha vibrat, amb cadascun dels partits que heu jugat”, ha dit durant el seu parlament.

A més, el president s'ha mostrat "convençut" que aquesta primera i històrica estrella "no serà la culminació d'un procés". "Serà l'inici de moltes bones coses que passaran per al futbol femení i per a l'esport femení al nostre país. En definitiva, el futbol femení i l'esport femení tenen un futur brillant", ha vaticinat.

"I crec que l'únic que podem dir-vos nosaltres com a representants de la societat espanyola és que Espanya està orgullosa de vosaltres . Aquest segle ha de ser, serà, n'estic convençut, el segle de les dones en tots els fronts, el de la igualtat real i efectiva entre homes i dones ho ha de ser, aquí hem d'estar totes les administracions públiques", ha afegit.