Després del polèmic petó robat de Luis Rubiales, el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), a la futbolista de la selecció Jenni Hermoso, han arribat noves imatges que deixen palès el masclisme dels homes que han envoltat aquestes jugadores a el seu camí a la fama.

Ara s'han viralitzat les imatges de l'entrenador de la selecció, Jorge Vilda, tocant el pit de Montse Tomé, la segona entrenadora, durant la celebració.

VILDA, UN ENTRENADOR REPUDIAT PER LES JUGADORES

L'any passat, 15 jugadores de la selecció ( Andrea Pereira, Ainhoa Vicente Moraza, Aitana Bonmatí, Amaiur Sarriegi, Sandra Paños, Lola Gallardo, Laia Aleixandri, Mapi Lleó, Leila Ouahabi, Ona Battle, Patri Guijarro, Lucía García, Mariona Calden Claudia Pina i Nerea Eizagirre) van renunciar a jugar a l'equip perquè la RFEF volia mantenir Vilda al càrrec, i elles no el consideraven apte per dirigir-les.

Tot i això, la RFEF va fer cas omís a aquestes jugadores i va mantenir l'entrenador. Simplement va afirmar que, si no volien jugar, no les convocarien. Finalment, algunes de les jugadores van recular en la seva decisió per poder vestir la samarreta i fer-la brillar en aquest mundial.

PITALAT EN LA CELEBRACIÓ DEL TÍTOL

Aquest dimarts a la nit es va produir a Madrid la festa on les jugadores de la selecció celebraven la victòria al mundial.

I tot l'equip va rebre aplaudiments, menys l'entrenador, que va ser xiulat amb intensitat mentre intentava articular un discurs. "Aquí tenim tota Espanya dreta, sense la vostra energia i el vostre suport això no hagués estat possible. Vull recordar-me de totes les jugadores que van aconseguir la classificació i no han pogut estar", va afirmar el tècnic mentre l'afició el silenciava amb xiulets.