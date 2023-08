Jenni Hermoso @ep

Luis Rubiales va pressionar Jenni Hermoso perquè aparegués al vídeo on es disculpava pel petó robat durant la celebració del Mundial. Segons ha publicat en exclusiva el diari Relevo, la petició de Rubiales es va produir durant el vol de tornada a Espanya de les campiones del món: des de Sidney van volar a Doha a la primera escala del viatge, i pel que sembla, durant el trajecte, es van produir fortes pressions de Rubiales i la directiva de la RFEF a Hermoso perquè aparegués al vídeo que el president va gravar a Doha.

No obstant, Hermoso no va accedir a les peticions de Rubiales , i finalment no va aparèixer al vídeo malgrat la insistència del president de la RFEF, que li va recordar l'enorme afecte que té per la seva família i que el seu lloc de treball estava en joc .

Jenni Hermoso no vol parlar d'aquesta polèmica ni ser recordada per això, només vol concentrar-se en el títol aconseguit, segons expliquen a Relevo . Per això, tot i ser pressionada pels seus superiors - Rubiales tria el seleccionador espanyol i per tant, la feina de Jenni depèn de Rubiales- s'ha negat a parlar en públic d'aquest succés.