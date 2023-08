Rapinoe, celebrant un gol. Foto: Europa Press

L' exjugadora nord-americana Megan Rapinoe va acusar el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales , d' agredir "físicament" Jenni Hermoso en la celebració del Mundial femení de futbol, després de besar el dirigent als llavis a la futbolista.

"¿En quina mena de món al revés estem? A l'escenari més gran, on hauries d'estar celebrant, Jenni ha de ser agredida físicament per aquest tipus", va declarar Rapinoe en una entrevista al medi nord-americà The Atlantic.

La guanyadora de la pilota d'or el 2019 va destacar com li va "fer pensar" aquesta acció del mandatari espanyol sobre el que han de suportar les esportistes. "Penso en com va haver de suportar l'equip espanyol, algunes jugadores que es van aixecar l'any passat encara no són a l'equip i potser això va ser una cosa que les va impulsar, però no haurien de passar per això", ha remarcat.

A més, l'excentrecampista va criticar la celebració efusiva i exaltada del president de la RFEF a la llotja, juntament amb altres autoritats. "Hi va haver una altra imatge que assenyala un nivell profund de misogínia i sexisme en aquesta federació i en aquest home al xiulet final, simplement agafant-se l'entrecuix", va concloure.