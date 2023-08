L'extrabaixadora de l' Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) , Tamara Ramos, ha recordat aquest dimecres la denúncia que va interposar fa una dècada contra el president de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales per presumpte assetjament i humiliació mentre feia la feina . "Ara és més fàcil que em creguin", ha afirmat.

Arxiu - Luis Manuel Rubiales Béjar (Ex-president de l'AFE) - EUROPA PRESS - Arxiu

En declaracions a Telecinco, Ramos --que era directora de Màrqueting a l'associació quan Rubiales n'era el president-- ha rememorat que va patir "humiliacions i paraules" que no podia repetir davant els espectadors. "Ha estat una barbaritat durant molt de temps", ha lamentat.

"No em sorprèn res en absolut, més que res perquè el conec des de fa moltíssims anys i ho he patit. El que sí que m'ha sorprès és que per fi ho fes en públic", ha afirmat Ramos després de ser preguntada sobre la polèmica generada després el petó de Rubiales a la jugadora de la selecció espanyola, Jenni Hermoso, després de la final del Mundial contra Anglaterra.

En aquest sentit, ha assenyalat que, en alguns viatges amb futbolistes com Iker Casillas o Sergio Busquets, Rubiales es va expressar amb frases com “vinga, veuen que tu has vingut a posar-te les genolleres”. Sobre això, ha afirmat que aquestes són "paraules que ningú no es mereix" i que ella "el que estava fent és treballar".

A més, Ramos ha exposat que Rubiales també li va arribar a fer preguntes íntimes com el color de la roba interior. "Sent dona, a sobre en un món de futbol que som poques i amb el poder que ostentava i ostenta avui, és difícil enfrontar-te", ha lamentat.

"Crec que ara és més fàcil que em creguin, ara s'ha vist què és. Té molt bon discurs, sempre té molta demagògia i és molt difícil que sent dona m'haguessin cregut", ha conclòs.