Gabriel Fernàndez / Foto cedida per ERC Sabadell

Gabriel Fernàndez Díaz és l'alcaldable d'Esquerra Republicana per Sabadell. Nascut a Montevideo (Uruguai) l'any 1972, va haver de marxar del seu lloc de naixement durant la crisi econòmica del 'corralito' al 2001, i es va establir a Sabadell. El 2014 va entrar en el món de la política municipalista i a dia d'avui considera que el seu partit és la segona força d'aquesta ciutat, però manté l'esperança de que passi a ser la primera a partir del 28 de maig.

Com consideres que ha anat la legislatura encapçalada per la Marta Farrés?

Han estat els anys del retorn dels socialistes, tot i que mai han marxat perquè estaven hivernant. Tenen un control d'estructures des de fa molts anys. Per tant, ha tornat el que ja coneixíem: apropiació d'institucions, silenciar qui no pensa com ells, el clientelisme amb entitats i diferents actors de la ciutat... Totes les antípodes al nostre model. A més, és un govern que incompleix els acords del Ple, cosa que és molt poc ètica i de molta baixa qualitat democràtica.

Aquest govern ha tingut la sort de trobar-se una sèrie de projectes ja iniciats que són els que ara estan veient la llum. Les gran obres d'aquest mandat són les que va reactivar la gran coalició d'esquerres que vam tenir en els anterior anys. A mi m'enfada molt quan els polítics no reconeixen el treball de l'altre. Pensar que la gent es creu que les coses passen en quatre anys és pensar que la gent és imbècil o tractar-la d'idiota.

Un dels canvis que jo vull fer com a alcalde és acabar amb aquesta misèria política de no reconèixer el que fa bé l'altre. Aquest govern viu de la imatge i 'la foto', amb una frivolitat permanent, de parlar a la gent com si no fossin adults... La vida de la gent de Sabadell no és un conte de Nadal, és molt més complicada, i hem d'actuar sobre els problemes que preocupen la gent i trobar solucions.

Pensar que la gent es creu que les coses passen en quatre anys és pensar que la gent és imbècil o tractar-la d'idiota.

Com qualificaries la feina que heu fet com a oposició durant aquesta legislatura?

En aquest mandat hem tingut una ERC amb moltes propostes bones per intentar pal·liar des de la nostra posició el conjunt de greuges que aquest govern ha ocasionat a la ciutat. Malauradament no vam poder sortir-nos amb tot el que volíem fer.

El millor d'aquest mandat és que Esquerra es consolida com a segona força d'aquesta ciutat, com a l'única alternativa viable per guanyar al PSC. A més, durant la pandèmia també vam tenir un rol important ajudant a molta gent, perquè érem el partit que connectava directament amb les conselleries que estaven en la màxima tensió en aquell moment.

Quines serien les línies mestres de la vostra legislatura en cas de guanyar?

Les línies mestres serien transformar Sabadell en una ciutat més verda i sostenible, amb una reindustrialització pròpia del segle XXI; la refundació de l'ajuntament com a administració, ja que hem de tenir un organisme que ofereixi un millor servei a la ciutadania; el treball com a principal política social; millorar els aspectes de seguretat, ja que hem de garantir que sigui un dret bàsic fonamental i que hi hagi policia per la ciutat; i altres elements importants com l'educació, a més de millorar els equipaments escolars públics. Quan tens un poble educat, és més difícil que el corrupte els puguin enganyar, i també tindran les millors eines per sortir-se'n.

Jo vull refundar l'Ajuntament, no només canvis mínims. Crec que tinc una oportunitat molt bona perquè he passat per govern i per oposició. Estic en el millor moment, tant d'experiència política com vital, per poder aportar el millor i fer aquest gran canvi que la ciutat necessita. Sabadell necessita que torni a haver un alcalde de valors republicans, auster, que s'ocupa dels temes que preocupen a la majoria de ciutat i que sigui proper als seus ciutadans. Hem de tenir en compte que no es tracta d'un ajuntament més, sinó que és la cinquena ciutat d'aquest país, amb més de 200.000 persones. Per tant, és una ciutat que ha de tornar a tenir un lideratge real, ja que durant aquests quatre anys s'ha perdut.

Estic en el millor moment, tant d'experiència política com vital, per poder aportar el millor i fer aquest gran canvi que la ciutat necessita.

Per últim, ha de ser un govern lleial amb la seva gent i que defensi tots els interessos dels nostres veïns. Això significa defensar-ho davant de la Generalitat i davant de l'Estat.

Què és el més urgent que cal millorar a Sabadell?

La mobilitat és un tema que cal abordar. Per l'àmplia majoria de gent, el problema és que hi ha barris on els autobusos tarden massa temps en arribar, que no hi ha autobusos nocturns... S'hauria de canviar la mobilitat de com accedir al centre, amb valentia. També cal abordar el tema de l'habitatge, el manteniment de les voreres o la neteja de la ciutat, on incloure un pla de xoc contra les plagues.

Sobre la salut, també és una qüestió que hem parlat amb el Conseller per poder tenir un pacte entre Sabadell i el Departament de Salut.

Es veuen governant en solitari o contemplen la possibilitat d'haver de fer pactes electorals? Hi ha algun partit amb el que es neguen a arribar a un acord?

Jo em veig com a alcalde liderant un acord de ciutat amb tots aquells que compartim elements bàsics i essencials. Aquí compto amb Crida per Sabadell, Junts i comuns. Pactar amb tots ells seria l'objectiu, perquè crec que ens donaria potencia com a ciutat i ajudaria a que hi hagués un canvi de debò.

No compto amb l'extrema dreta ni tampoc amb el PSC de Sabadell perquè és un partit de baixa qualitat democràtica. Hi ha decisions que han pres que són totalment contràries al nostre model de gestió. És un partit amb processaments per corrupció. Hi ha tantes coses que ens separen que és un partit amb el que no pactaríem cap acord de fons. Cada votant de Sabadell sap que el seu vot no acabarà fent alcaldessa a Marta Farrés. Aquesta és la garantia que puc donar.

Cada votant de Sabadell sap que el seu vot no acabarà fent alcaldessa a Marta Farrés. Aquesta és la garantia que puc donar.

Una de les decisions més polèmiques que s'han pres durant aquest mandat és la creació de la piscina d'onades, la Surf City. Què en penseu?

Si soc alcalde, tiraria enrere el conveni actual. És una qüestió molt greu perquè ataca directament el riu Ripoll. Va en contra de l'objectiu que tenim de fer entrar el verd a la ciutat, ja que implica ficar ciment i més cotxes a Sabadell, amb un negoci que no genera llocs de treball de valor afegit i que impactaria en 5.000 metres cúbics de formigó al riu. No és el nostre model, ni urbanístic, ni de sostenibilitat ni de desenvolupament de la ciutat.

Per salvar el riu Ripoll cal treure el PSC del govern, perquè en aquests moments està amenaçat, tant al sud com al nord. A més, Sabadell està a 20 kilòmetres de Barcelona, per la qual cosa no té gaire sentit fer una piscina d'onades. El nostre model implica renaturalitzar el Ripoll, perquè no es pot ficar més ciment ni pressió humana a aquesta joia que tenim com a ciutat. Per aconseguir-ho, cal entrar el verd a la ciutat.

Per salvar el riu Ripoll cal treure el PSC del govern.

Sobre l'oci nocturn, quines mesures prendreu per acabar aquesta problemàtica de Sabadell?

S'ha aprovat durant aquest mandat, amb vots favorables nostres, un pla que racionalitza les noves llicències per a aquest tipus d'activitat. Nosaltres fugim totalment del model de macrodiscoteca com Waka. El nostre model passa per crear un oci de menys magnitud, amb una xifra d'assistents més reduït, i promoure que hi hagi oci sempre que es compleixi també la normativa i el dret del descans dels veïns. Això implica també que s'han de millorar molt la mobilitat, perquè sinó el nostre jovent marxa de Sabadell.

Sobre el quart cinturó que passarà per Sabadell, quina valoració feu?

Jo soc l'única opció real a l'alcaldia que fem un compromís públic per evitar que s'acabi construint. En el moment que hi hagi un govern que vingui a Sabadell i que digui 'no' al quart cinturó, s'ha acabat la falsa idea del consens social que venen els defensors. El que hi ha són tres alcaldes que venen de la mateixa línia política que estan d'acord amb el que Salvador Illa ha dit, que és el quart cinturó. Si en tres mesos hi ha un alcalde que diu que no el vol, conjuntament amb un suport social, doncs això no passarà.

Si soc alcalde, tindré la legitimitat per evitar el quart cinturó.

El que hem de fer és crear una mobilitat que doni respostes als problemes, crear una mobilitat de futur. Per reduir la xifra de cotxes que hi ha a la Gran Via cal posar més trens a Castellar. Entre la C-58 i Castellars hauria de tenir un 'by-pas' molt curós que permeti la connexió entre les dues carreteres. En cap cas s'hauria de construir el quart cinturó, perquè es trinxaria el Parc Agrari de Sabadell, el barri del Nord amb una autopista oberta. Sobre les mercaderies, el que volem es que es faci efectiu el corredor del Mediterrani. Per tant, la solució seria el corredor del Mediterrani, més trens, més transport públic per millorar les connexions, la millora de la carretera nacional C-58. Si soc alcalde, tindré la legitimitat per evitar el quart cinturó.