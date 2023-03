Trias, en un Ple de lAjuntament. Foto: Europa Press

L' exalcalde de Barcelona i candidat de Junts per Catalunya a l'alcaldia, Xavier Trias, ha anunciat que la seva candidatura per a les eleccions municipals del 2023 es dirà Trias per Barcelona.

Trias va fer l'anunci el passat dilluns 20 de març en una entrevista al programa Més 324, en la qual va dir que a la llista hi haurà gent de Junts, Demòcrates, Sumar i espera que també del PDeCAT. "No tots pensen igual, però tots tenim molt clar el que volem per a la nostra ciutat", ha sostingut el candidat.

Ha argumentat que "tot alcalde lluita perquè hi hagi benestar a la seva ciutat" i eradicar la pobresa i ha explicat que la seva fórmula per acabar-hi és crear activitat econòmica.

Creu que és bàsic que aquesta activitat econòmica sigui sostenible perquè Barcelona "no sigui una ciutat low cost" on la ciutadania tingui sous baixos.