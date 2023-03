Marta Vilaret, candidata a l'alcaldia de Mollet del Vallès per ARAMOLLET ERC Marta Vilaret (l'Hospitalet de Llobregat, 1980) és la propera candidata de l'agrupació Ara Mollet - ERC per a les properes eleccions municipals. Després de dues legislatures en què Vilaret ha ocupat el segon lloc, per als propers comicis l'actual regidora de l'oposició es presenta com a cap de llista per convertir-se en la nova alcaldessa d'un ajuntament governat des de fa 35 anys per regidors socialistes . Com valora aquesta legislatura que és a punt d'acabar?

És una legislatura on no han passat gaires coses a nivell de ciutat, a nivell de Mollet. Una legislatura continuista amb les darreres dècades de govern socialista a la ciutat, en aquest cas amb el suport de Podem des de dins del govern i de Ciutadans a nivell extern. Més enllà del canvi de cares, perquè aquest darrer any el senyor Contras ha deixat l'alcaldia per passar a ser regidor i ha pres l'alcaldia Alba Barnusell. Una nova alcaldessa suposa un canvi de cara, però respecte al projecte de ciutat a les expectatives de Mollet de millorar, tant la vida dels ciutadans com l'economia, com l'espai públic, ja que estem més o menys estancats des de fa un parell de dècades .

Fins ara han estat a l'oposició, quines serien les línies del mandat del 2023-2027 si guanyen les eleccions?

Per nosaltres és vital revitalitzar Mollet en tots els àmbits. D'una banda, pel que fa a l'economia, estem convençuts que, tant al comerç com als polígons, la indústria i el sector serveis falten oportunitats laborals per als molletans i molletanes. També falta que des de l'ajuntament s'alliberi i es busquin noves inversions en aquesta xarxa de reindustrialització que estem intentant a tot el país.

D'altra banda, cal posar al dia el que és tant l'espai públic com els equipaments municipals que porten molts anys de manca d'inversió i de desídia i ens trobem amb els carrers fets malbé, en mal estat. Estem davant d'una ciutat bruta en general i amb una manca d'inversió en equipaments culturals i esportius de tota mena. Tot això no es pot fer només en 4 anys, però com a mínim, cal començar a planificar-ho perquè en pocs anys puguem tenir la ciutat que ens mereixem en tots els sentits Estem davant d'una ciutat bruta en general i amb una manca d'inversió en equipaments culturals i esportius de tota mena.

Tot això s'ha de fer en un moment de reptes a tots els àmbits, de transformació ecològica perquè, o fem un canvi de sistema de vida, de mobilitat, de gestió de les escombraries, de l'aigua, etcètera, o no tindrem una ciutat adaptada al segle XXI i al canvi climàtic que ja tenim a sobre.

També és important aconseguir una cosa que estem molt lluny d'aconseguir-la a Mollet, que és que ningú no quedi enrere. Que tothom tingui oportunitats. Una gran part de la població té problemes per subsistir, tant treballant com no treballant, i necessitem que l'ajuntament estigui al seu costat.

Parlen de moltes propostes que es desenvolupen en molts àmbits, però què consideren que és el més urgent per a Mollet?

El més urgent crec que és un canvi al Govern que permeti trencar inèrcies que estan instaurades des de fa molt de temps. Fa 36 anys que tenim el mateix partit al Govern, amb tot el que suposa de creació d'una estructura que ja funciona més per inèrcia de persistir i de queixar-se que amb projectes realment ambiciosos de ciutat. El més urgent és un nou lideratge a l'ajuntament que permeti, no només que tinguem noves oportunitats, sinó també ajudar els ciutadans que ja tenen projectes que molts casos no poden tirar endavant per la manca de suport institucional, de manera que jo crec que el més urgent és aquest nou lideratge i, sobretot, un pla de xoc de millorar l'espai públic que està en molt mal estat.

Aquest nou lideratge a què es refereix, podria ser en solitari o contemplen pactes postelectorals?

Nosaltres contemplem pactes electorals. Som realistes i sabem que és complicat i difícil que algú pugui tenir la batlia en solitari. No facilitarem que continuï el mateix govern socialista que hem tingut fins ara i del qual en som precisament l'alternativa. Tot allò que estigui a l'esquerra del PSC, nosaltres estem oberts per arribar a acords amb qui sigui per aconseguir aquesta nova manera de governar la ciutat. Som realistes i sabem que és complicat i difícil que algú pugui tenir la batlia en solitari.

Marta, si vostè és alcaldessa, hi tornarà a haver un cinema a Mollet del Vallès?

Sí, és una de les nostres propostes principals perquè és inconcebible que una ciutat de més de 50.000 habitants com Mollet no tingui cap oferta de cinema. Estem convençuts perquè hem treballat en el tema que és difícil que hi hagi un cinema comercial com el que hi havia hagut, però sí que tenim una proposta viable que hi torni a haver cinema al centre de la ciutat on hi havia l'últim que vam tenir obert. Amb la col·laboració publicoprivada i també amb les entitats de la ciutat, podem tenir un nou espai cultural que inclogui també un cinema on es projectin, tant les darreres novetats, com també compaginar-lo amb un cinema més de culte. És inconcebible que una ciutat de més de 50.000 habitants com Mollet no tingui cap oferta de cinema.

El programa electoral inclou algun altre tipus de mesures en aquesta línia, més enfocades als joves de la ciutat?

Un dels problemes que tenim a la ciutat i dels principals és l'oferta per als joves. Quan deia revitalització econòmica i comercial, també em referia a la revitalització cultural. Manca oferta cultural de tota mena, també de l'oci més estricte o de llocs on els joves puguin sortir a la nit. No és que només tinguem cada cop menys llocs, sinó que, a més, els que hi ha, sembla que estan amenaçats d'estar tancats ben aviat. En aquest sentit, estem convençuts que una ciutat com Mollet necessita tenir un espai perquè els joves i no tan joves puguin sortir a la nit. Treballarem per facilitar-la i per facilitar també la convivència, que de vegades és el més complicat. Podrem compaginar tots els usos, el descans dels veïns i el gaudi de la ciutadania. Manca oferta cultural de tota mena, també de l'oci més estricte o de llocs on els joves puguin sortir a la nit.

Parlava abans de no deixar ningú enrere a Mollet, quin tipus de mesures socials es proposen a la seva candidatura?

Hi ha una part que cal seguir fent i que caldrà fer sempre de serveis socials, és a dir, de la gent que estan en dificultats i arribar a tothom. A l'àmbit de l'habitatge no s'ha fet pràcticament res gairebé en els darrers 15 anys. No hi ha cap habitatge de protecció oficial i, a més, hi ha molt pocs pisos que es gestionin per atendre les urgències i per atendre persones que es queden al carrer en aquesta ciutat. Volem crear una empresa pública municipal que pugui promoure aquest aquest habitatge social de lloguer que és el que ajuda més i, a més, es manté com a habitatge social durant el temps ia què pot accedir la gent amb més problemes, més dificultats o menys recursos econòmics . En aquesta línia, és un dels principals dèficits que hem tingut fins ara. Al balanç dels darrers 16 anys es poden comptar amb els dits d'una mà els habitatges de protecció oficial que s'han habilitat.

Com a formació, consideren que hi ha un problema amb la neteja dels carrers de Mollet?

Hi ha un problema evident. El 2011, arran de totes les retallades que es van fer des de l'administració i també com a ajuntament, el contracte de neteja es va rebaixar més d'un milió d'euros i això no s'ha recuperat mai. Sí que és cert que aquest any s'ha tornat a licitar el contracte de neteja amb algun increment, però és anecdòtic. Bàsicament creiem que hi ha un problema, que evidentment milloraria si la ciutadania fos més cívica, però és evident que amb el servei de neteja actual no s'arriba a poder tenir una ciutat prou neta i no és una percepció d'alguns, sinó que és una opinió molt majoritària a la ciutat. Amb el servei de neteja actual no es pot tenir una ciutat prou neta. En altres aspectes, com ara el transport, quines mesures es proposen des d'AraMollet ERC?

Hi ha una part que és fer pressió a altres administracions per millorar el transport interurbà. Mollet està molt ben comunicat, sobretot via tren perquè tenim dues línies, la R2 Nord i la R3 de rodalies que passen per Mollet. Però ha costat gairebé 10 anys que s'executin les obres de millora de les estacions per part d'Adif i tenim pendent el compromís des de fer més de 15 anys de doblament i el de la R3 al seu pas per Mollet i és una cosa que cal exigir amb més força. En principi s'estan fent les obres de desdoblament entre Paredes i la Garriga i hem quedat fora d'aquesta part d'inversió, però crec que cal insistir-hi. Per part de la Generalitat creiem que hi ha molt camp de millora en la comunicació amb autobús interurbà entre les ciutats més properes com Sabadell, Terrasa o Granollers i sobretot aquelles que no estan ben comunicades per tren.

Pel que fa al transport a la ciutat, creiem que cal millorar el servei del bus urbà, que té un problema evident d'incompliment d'horaris ia més, com fa un circuit únic, unidireccional segons quin trajecte hagis de fer, és molt poc efectiu. Volem que entri en vigor una altra línia en sentit invers com a mínim. Pel que fa als patinets, bicicletes, etcètera, transport individual, cal una xarxa que realment sigui practicable a tota la ciutat. Ara mateix tenim carrils bici solts que no es connecten i que no tenen gaire sentit ni tampoc connecten els principals equipaments o les estacions o els trajectes més habituals. Cal treballar molt per tenir una xarxa ciclable o per patinets que sigui realment segura perquè la gent pugui optar per aquest mitjà de transport i que no interfereixi amb els vianants, que sabem que també és un problema ara mateix la convivència als carrers de els vianants i, sobretot, els patinets elèctrics.