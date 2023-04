Pallarès. Foto: Junts per Catalunya Reus

Teresa Pallarès (Marçà, 1964) assumeix el repte de ser la candidata de Junts per Catalunya a Reus. Diplomada en Magisteri, especialitat en Ciències i Matemàtiques per la Universitat de Barcelona, ha estat, entre altres càrrecs, regidora de Promoció de Ciutat a l’Ajuntament i Presidenta del Patronat Municipal de Turisme i Comerç de Reus.

Com valora el mandat que acaba?

Ha estat un mandat, evidentment, marcat per la pandèmia de la covid-19 i les conseqüències socials i econòmiques que se n’han derivat. El govern municipal va activar un pla de reactivació econòmica i social al qual va destinar 4,5 milions d’euros i que va incloure accions com els Bons Reus, de suport al comerç i als consumidors, que va ser tot un èxit i que molts altres municipis han copiat. Arran de la inflació s’ha activat un nou pla d’impuls amb 2 milions d’euros més.

Tot i els condicionants de la pandèmia, la guerra d’Ucraïna i la inflació hem pogut fer molt bona feina en molts àmbits. I el que és més important: hem continuat millorant la situació econòmica de l’Ajuntament amb la reducció del deute i el sanejament de les finances municipals de manera que ara el consistori ja té capacitat inversora per assumir projectes més ambiciosos.

Liderarà la candidatura de Junts després de la renúncia de Carles Pellicer. Com encara la campanya electoral?

Carles Pellicer ha estat l’alcalde de la ciutat durant 12 anys i ha fet molt bona feina. Ha l’estat l’alcalde de la proximitat amb la gent. Ha fet convivències als diferents barris de la ciutat i sense descuidar els grans objectius de ciutat ha excel·lit en la política de les petites coses que preocupen els ciutadans, començant pel bon estat de la via pública. I com deia abans el seu gran llegat és haver posat ordre a les finances municipals. Quan va entrar a l’alcaldia la situació econòmica era molt delicada i ara estem en disposició de fer ja grans inversions.

Com a candidata a l’alcaldia reivindico l’obra de l’alcalde Pellicer i he incorporat gent de l’actual grup municipal a la llista electoral. Junts per Reus som garantia de solvència i bona gestió. Ho hem demostrat. I ara la ciutat se la juga. No s’hi val fer experiments perquè s’ha demostrat que és molt fàcil destruir i molt difícil construir. En aquest sentit som continuistes però a la vegada incorporem gent nova i jo també tinc el meu propi estil. Continuarem els projectes en marxa però aportarem també idees i projectes nous.

Quines accions del pla de govern han quedat pendents?

Sempre queden coses pendents. S’ha deixat per a més endavant la ronda nord i ara el creixement de la ciutat es concentra més cap al sud amb projectes com el del trasllat de la Facultat de Medicina o l’estació de Bellissens. També queda pendent aconseguir l’ús per a la ciutat de la platja de vies de l’estació. Pel que fa a l’habitatge també queda molt per fer però hem deixat encarrilats els projectes de la Hispània, de Mas Iglesias i del barri del Carme.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Per poder aplicar els programes electorals les grans majories són bones però sóc realista i plenament conscient que no estem en els temps de les majories absolutes i que haurem d’arribar a acords amb altres forces polítiques per governar conjuntament. Sempre he estat diaolgant i cercadora de consensos. Més enllà de per formar govern Reus necessita grans acords de ciutat en determinats temes.

Quins són els reptes i els eixos de millora principals de la ciutat?

En són molts. Però per sintetitzar: vull una ciutat integradora, dinàmica, que doni suport a les empreses que generen llocs de treball, i que no deixi ningú a l’estacada. Sempre posarem les persones per davant de tot. I en clau territorial és l’hora del Camp de Tarragona per explotar les enormes potencialitats que tenim com a territori. I des de Reus estem disposats a exercir el lideratge que ens correspon.

Com ha passat en altres municipis, una proposta recent és la creació d’una moneda local. Això ajudaria el petit comerç?

És una idea a valorar i a desenvolupar. Però tinc al cap també moltes més acccions per revitalitzar el comerç de la ciutat. Hem estat, som i serem capital comercial. El sector viu canvis molt profunds arran dels nous hàbits de consum, de manera que és indispensable ser innovadors i apostar per la digitalització. També ens obre un ampli ventall d’oportunitats la possibilitat de desplegar Apeus. Hem innovat amb campanyes de promoció com les de Nadal i ho continuarem fent. Per tenir futur el comerç ha d’excel·lir. I des de l’Ajuntament estarem al costat del comerç local perquè es pugui adaptar al nou paradigma.