Gragera. Foto: Dimas Gragera

Dimas Gragera repeteix com a cap de llista de Ciutadans a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. Llicenciat en ADE, a banda de la seva feina al consistori colomenc, és Coordinador d'Acció Institucional de la formació a la província de Barcelona.

Com valora la legislatura que acaba?

Aquesta legislatura ha evidenciat que el govern de la ciutat està esgotat; la ciutat te greus problemes d'inseguretat i manquen inversions importants als barris. Les polítiques d'habitatge, la gestió econòmica i el model de mobilitat deixen molt que desitjar. La post pandèmia ha posat de manifest una realitat: el govern no aposta pels autònoms i comerciants locals i no hi ha model de futur per la ciutat.

Fins ara ha estat cap de l’oposició. Quines seran les línies mestres del mandat 2023-27 si guanya les eleccions?

Volem una ciutat segura i desokupada; ampliarem la plantilla de policia local, crearem la brigada antiokupa i apostem per punts policials permanents a Fondo, Can Mariner i Singuerlín. Reobrirem la comissaria de Santa Rosa, que serà la seu de control de càmeres de videovigilància que instal·larem a punts conflictius del municipi.

Proposem "desarticular el cortijo" per invertir als barris, en aquest sentit tancarem la CIBA, que es un espai ideològic pagat per tots, i utilitzarem aquest edifici per la gent gran, farem una residencia i centre de dia.

Tancarem Gramepark i invertirem recursos als barris (volem invertir 16 milions d'euros en els barris amb més necessitats). Crearem una regidoria d’autònoms i ens comprometem a que Santa Coloma serà la ciutat de l’àrea metropolitana on es cobraran menys impostos a les empreses noves i existents, volem bonificar la tasa de residus i la tasa de terrasses de bars i restaurants.

Les propostes per les famílies i de conciliació tindran un pes important, ens comprometem a treballar per garantir que tots els alumnes tinguin accés al menjador gratuït, prioritat a les guarderies a les famílies que treballen tots els membres i considerar com a nombroses a efectes municipals les famílies de més de 2 fills. Hi ha un sector que sempre paga impostos i no rep res a canvi, mentre veu com les ajudes no es reparteixen de forma equitativa i volem fer una ciutat més justa en aquest sentit.

Auditarem ajudes i subvencions, baixarem sous polítics i reduirem càrrecs de confiança.

Finalment, jo em comprometo a viure a la ciutat durant tot el mandat (como he fet tota la meva vida); un fet important tenint en compte que en aquesta campanya molts paracaigudistes volen aterrar a Santa Coloma.

Al seu parer, què és el més urgent que cal millorar al municipi?

La seguretat, l'aparcament i la inversió als barris.

Es veu governant en solitari o contempla pactes post electorals?

Aquests vuit anys ens hem posicionat com l'única alternativa al govern actual, no pactarem per cadires amb ningú, l'únic que volem es ser capaços de executar els canvis que necessita la ciutat. No hi ha cap pacte possible si no s’assumeixen els canvis profunds que demanem, la gent ens coneix i saben que si tenim la seva confiança la ciutat canviarà. Estem aquí per "desarticular el cortijo" no per apuntalar-lo.

Quines institucions ha notat que han estat més a prop del seu govern? I més allunyades?

L’oblit de la Generalitat de Catalunya cap a la ciutat ha estat alarmant durant els darrers 15 anys, amb elevats deutes i sense assumir les seves competències en la construcció d´escoles, amb els CAPS o amb les prestacions socials, es vergonyós que mentre reguen TV3 o ambaixades inútils amb diners públics, deixin abandonats els colomencs.

Això ho puc assegurar perquè ho he comprovat en primera persona com a cap de l´oposició a Santa Coloma i com a diputat del parlament. I ara, a sobre, hem d´aguantar que Rufián es presenti com a salva pàtries.

El que no m´explico es com els socialistes donen suport al parlament a aquest pressupostos que abandonen els veïns i els barris.

L’accés a l’habitatge és una de les grans problemàtiques de la ciutat. Creu que des del govern municipal s’està fent prou al respecte?

Els darrers anys hem tingut que pagar deute de Gramepark i no s´ha construït habitatge social, que el govern de la ciutat ha fracassat totalment en polítiques d´habitatge es una realitat, que es pot comprovar només veient que els joves marxen de la ciutat.

En aquestes eleccions tindrà dos rivals com Núria Parlon i Gabriel Rufián. Com les encara?

Nosaltres no mirem pel retrovisor, Rufián es mediàtic però no té, com nosaltres, un projecte de ciutat amb la legitimitat que dona haver trepitjat els barris durant més de 8 anys com he fet jo. Hem construït una alternativa al Govern del PSC i ara tenim una oportunitat; estem segurs que traurem més vots que Rufián però treballem per tenir més que Parlon.

Faran el paper durant la campanya, però tothom sap que o Cs està fort o Rufián serà tinent d´alcaldessa de Parlon; només hem de veure els pactes de Pedro Sánchez i les seves prioritats. Votar Parlon pot significar tenir a Rufián al govern local i que no canviï res; votar a Cs assegura canvis i que Rufián no toca govern.