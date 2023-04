Changue, en un acte del partit. Foto: Twitter (@bashachanguerra)

La CUP ha fet arribar a SOS Racisme la “campanya d'assetjament a les xarxes socials contra la diputada i candidata per Barcelona, Basha Changue ”. La formació anticapitalista denuncia insults racistes i amenaces de mort contra qui serà el seu líder als comicis del 28 de maig.

Segons la formació, és una campanya "orquestrada des de fa mesos per elements de l'extrema dreta" i que "s'està incrementant a mesura que s'acosten les eleccions municipals".

Foto: CUP Barcelona

En els missatges que la formació ha fet arribar a SOS Racisme es llegeix com alguns usuaris de Twitter escriuen missatges com "la mataria", "no hi ha ningú amb collons per enganxar-li tres trets al cap" i "se la pot deportar a algun país caníbal?".

La formació diu que "els que cultiven l'odi i el racisme no ens atemoriran mai" i asseguren també que "l'extrema dreta no ens farà callar".