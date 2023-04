Neteja a Barcelona / @EP

“Cent treballadors i treballadores que durant cent dies actuaran a diferents barris i zones de la ciutat que demanen a crits una actuació per posa-les al dia i en condicions”. Aquesta és la proposta que aquest dilluns ha presentat el candidat d’Esquerra Republicana a l’alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, l’anomenada Brigada 100x100. “La ciutat demana a crits una acció contundent i potent en neteja, qualitat, dignitat de l’espai públic i bon manteniment del mobiliari urbà”, ha afirmat Maragall.

“Els ciutadans estan enfadats, constatant que no arribem als mínims de neteja necessàris de carrers, places o parcs”, ha continuat el republicà, afirmant que tot això passa “malgrat l’enorme despesa que s’aplica”. “Això no va, el que falla és el govern de la ciutat”, ha afirmat. “La neteja és, segurament, un dels elements més explícits del fracàs d’un govern, el fracàs dels 8 anys del període de la senyora Colau, un fracàs de qualitat i respecte per la ciutat”, ha insistit.

La Brigada 100x100 constarà de cent professionals conformat com un equip específic per actuar durant 100 dies consecutius a cada districte. Els primers dies de mandat, el govern municipal que presidís Maragall realitzaria un informe per detectar quins espais necessiten actuacions urgents. A més, tal com ha explicat el candidat, es constituirà un equip de supervisió específic i permanent per avaluar el funcionament i la gestió de la contracta de neteja, per fer que “funcioni”.

Finalment, Maragall també s’ha compromès a augmentar la plantilla de Parcs i Jardins. “És imprescindible donar el tracte degut al verd de la ciutat, que ha crescut, i que no està rebent ni l’atenció i la cura necessària”, ha continuat.

TREBALLS DE NETEJA DELS INFRACTORS, A BANDA DE MULTES

A la presentació de la mesura també hi ha participat la número 3 de la candidatura, Ester Capella, que ha explicat que Esquerra defensarà que, a banda de sancions econòmiques, els infractors en qüestions de neteja i respecte de l’espai públic. “L’ordenança imposa sancions i molts cops no son cobrades. Plantegem mesures alternatives per fer complir la norma, com substituir la multa econòmica per activitats concretes com netejar l’espai públic”, ha explicat Capella.

La republicana, a més, ha detallat que Esquerra posaria en marxa des del govern municipal un augment de la plantilla d’agents cívics i una campanya informativa de gran abast per “fer pedagogia” a la ciutadania.